Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống an ninh kinh tế: Bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã khẳng định tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh diễn ra ngày 26-8-2022 tại TP Đà Nẵng: “An ninh kinh tế là trung tâm, là nền tảng, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an ninh kinh tế giữ vị trí chiến lược, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia của đất nước”. Xác định nhiệm vụ quan trọng đó, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (13-5-1953 - 13-5-2023), lực lượng an ninh kinh tế Công an Thanh Hóa đã, đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phòng An ninh kinh tế tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, các sở, ban, ngành ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Đình Hợp

Ngày 13-5-1953, Bộ Công an ban hành Nghị định số 74 quy định tổ chức công an các cấp, trong đó có “Phòng Trinh sát II” với nhiệm vụ: “Điều tra khám phá các hoạt động do thám, phản động trong vùng tự do, bảo vệ kinh tế, chống âm mưu phá hoại của địch”. Tại Thanh Hóa, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Ty Công an Thanh Hóa đã thành lập Ban bảo vệ kinh tế (còn gọi là Ban 8), với 12 cán bộ, chiến sĩ, đây chính là tổ chức tiền thân của lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Cùng với các giai đoạn lịch sử của đất nước, của ngành công an, để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác, Phòng An ninh kinh tế đã nhiều lần tách, nhập, thay đổi tên gọi, số hiệu và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) nói chung, bảo đảm an ninh kinh tế nói riêng. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, với tên gọi nào, lực lượng an ninh kinh tế cũng luôn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, công tác nghiệp vụ, bảo đảm tốt an ninh kinh tế trên các tuyến, lĩnh vực được giao.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế luôn đặt ra cho Công an Thanh Hóa, lực lượng an ninh kinh tế nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần phải có những quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo để đem lại hiệu quả cao không chỉ trong công tác bảo đảm ANTT mà còn phải tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Với phương châm: “An ninh chủ động”, “Phát triển phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia”, trong những năm gần đây, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu cho giám đốc để tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo đảm an ninh kinh tế. Nhiều đề án, phương án, kế hoạch, quy trình công tác lớn như: “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người, phá rối ANTT của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; “Bảo đảm ANTT Khu Kinh tế Nghi Sơn”; “Công tác công an bảo đảm ANTT các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài”; “Đề án đảm bảo ANTT hệ thống truyền tải điện 500KW trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; “Phát hiện, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án, chính sách lớn về kinh tế trên địa bàn Thanh Hóa”... đã được tham mưu triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Phòng An ninh kinh tế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp, ban quản lý các dự án trọng điểm... ký kết biên bản ghi nhớ, chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT, trong đó tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT với 10 sở, ban, ngành giữ vai trò quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Tập đoàn Hoa Lợi...; xây dựng, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT một cách sâu, rộng ngay tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn các sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, như: Lễ khởi công, vận hành các công trình kinh tế trọng điểm Nhà máy Xi măng Nghi Sơn; công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; các hội nghị xúc tiến đầu tư và hàng trăm công trình, sự kiện kinh tế lớn, quan trọng khác.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm nhiều vụ việc đình công, tập trung đông người để tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời, ổn định tình hình. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết hiệu quả hàng trăm vụ đình công, có dấu hiệu chuẩn bị đình công của hàng vạn lượt công nhân, điển hình như: vụ gần 4 nghìn công nhân Công ty TNHH Giầy Sunjade và Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đình công vào năm 2012; hơn 4 nghìn công nhân Khu Công nghiệp Hoàng Long tập trung đông người phản đối sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực biển Đông tuần hành phản đối gây phức tạp về ANTT năm 2014; các vụ việc người dân ở TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương... tập trung lên các cơ quan hành chính Nhà nước từ huyện đến tỉnh với số lượng lớn để phản đối, đưa ra yêu sách liên quan đến chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng thi công các dự án đô thị của FLC, Khu Kinh tế Nghi Sơn, Cảng container Long Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2... đều được phát hiện kịp thời, xử lý một cách nhanh chóng, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng về ANTT; tham gia thẩm định gần 200 dự án xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa, qua đó phát hiện, kiến nghị không chấp nhận chủ trương đầu tư và lưu ý các vấn đề cần bảo đảm của 120 dự án liên quan đến năng lực nhà đầu tư, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố tác động xấu đến môi trường, sinh kế người dân và những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện, đề xuất xử lý trên 100 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế. Điển hình như: điều tra làm rõ, truy tố Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh và đồng phạm “Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Lang Chánh (năm 2013); phối hợp điều tra, làm rõ vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (năm 2016); phát hiện, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Quang, công nhân Công ty TNHH Giày Rollsport 1, Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa viết bài, đăng tải, chia sẻ, phát tán trên facebook cá nhân với nội dung xuyên tạc, phản động, kích động, kêu gọi biểu tình (năm 2018); phối hợp điều tra, xử lý vụ “đưa, nhận hối lộ” của đoàn Thanh tra tỉnh (năm 2019); phát hiện, đề xuất khởi tố, điều tra làm rõ hàng loạt vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số lượng lớn tại Công ty TNHH Anh Khoa Lộc; Công ty CP Sản xuất và Thương mại Cát Lợi; đấu tranh, làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (năm 2022)...

Cùng với việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, Phòng An ninh kinh tế luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố lực lượng, các tổ chức đoàn thể, xã hội; quan tâm động viên, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công tác thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng với nhiều chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực... Chỉ từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng An ninh kinh tế đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức, cá nhân tự nguyện quyên góp với tổng trị giá hàng hóa gần 1 tỉ đồng để đồng hành, hỗ trợ cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã chính quy; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở làng trẻ em SOS và các trung tâm bảo trợ xã hội... tạo sự lan tỏa, gần gũi và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, Phòng An ninh kinh tế Công an Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen. Đơn vị nhiều năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Những thành tích và chiến công đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an Thanh Hóa Anh hùng.

Trung tá Hà Văn Hải

Trưởng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh)