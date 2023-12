Nga Sơn: kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển

Ngày 19/12, HĐND huyện Nga Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, đề ra giải pháp thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Các đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2023, huyện Nga Sơn có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được sự ổn định và có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước tính tăng 4,33%. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 2,83%, các ngành dịch vụ tăng 6,68%, Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,54 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất/ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước tính 191 triệu đồng/ha, đạt 107,3% so kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Toàn huyện tích tụ tập trung được 136 ha đất sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, đạt 100,7% kế hoạch tỉnh giao; chỉ đạo trồng lại 5 ha rừng sản xuất sau khai thác, chủ yếu bạch đàn, keo...; công tác chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng. Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước tính 13.843,5 tấn, bằng 103,7% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư thực hiện ước tính 3.604 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ; nhiều công trình có vốn đầu tư lớn được khởi công thực hiện đảm bảo tiến độ, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo các xã duy trì tiêu chí NTM và xây dựng lộ trình hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện đạt trung bình 11,47 tiêu chí NTM nâng cao. Xã Nga An đã trình tỉnh thẩm định công nhận xã NTM kiểu mẫu, xã Nga Hải đã trình huyện thẩm tra đề nghị tỉnh thẩm định công nhân xã NTM nâng cao. Trong năm, huyện có thêm 5 thôn NTM kiểu mẫu, 10 sản phẩm được công nhận OCOP.

Toàn cảnh kỳ họp.

Trong năm, huyện Nga Sơn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17; báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự...

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, trong đó tập trung vào các vấn đề như: lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất; tích tụ đất đai, nhân rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao; cải tạo sản xuất theo mô hình công nghệ cao; các vấn về đấu giá, cấp quyền sử dụng đất; ô nhiễm môi truờng... Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/12).

Nguyễn Thúy (CTV)