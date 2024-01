Năm 2024, huyện Hậu Lộc đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, huyện Hậu Lộc đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Sáng 5/1, UBND huyện Hậu Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ký giao ước thi đua năm 2024. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc chủ trì hội nghị.

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, huyện Hậu Lộc đề ra mục tiêu tổng quát năm 2024 đó là: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025; tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Đẩy mạnh thực hiện các cụm công nghiệp như: Cụm công nghiệp Liên Hoa, Hòa Lộc, Triệu Lộc, Thuần Lộc, cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, các tụ điểm kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao; tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); công nhận và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa -xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Huyện Hậu Lộc đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/năm trở lên; có thêm 1 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao, 6 sản phẩm OCOP; 12 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn về an ninh - trật tự; 100% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh...

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện Hậu Lộc đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà trình bày kế hoạch hành động về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Tại hội nghị, UBND huyện Hậu Lộc cũng triển khai kế hoạch thực hiện và ký cam kết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện năm 2024; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành trong huyện đã triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc của UBND huyện trong triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ngay trong những ngày đầu của năm 2024.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì thế, UBND huyện, các cấp, các ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

Phối hợp có hiệu quả để sớm hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn; sớm đưa vào khai thác các cụm công nghiệp động lực như Liên Hoa, Thuần Lộc, Hòa Lộc.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án khởi công mới. Chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu trước tháng 6/2024 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Huân chương Lao động hạng ba cho Phó Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc Lường Văn Thắng.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho một cá nhân; trao bằng khen, cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc khen thưởng cho 8 tổ chức cơ sở đảng, 36 chi bộ đảng và 56 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 8 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 26 cá nhân; tặng giấy khen cho 19 tập thể, 67 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại hội nghị, UBND huyện Hậu Lộc đã phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Ủy ban MTTQ huyện hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2024; trưởng các cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2024.

