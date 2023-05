Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

Chiều 8-5, Công an tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13-5-1953 - 13-5-2023).

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh phụ trách công tác an ninh và lãnh đạo, chỉ huy một số các đơn vị Công an trong tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh kinh tế CAND Việt Nam và lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, trong đó khẳng định: 70 năm qua, nhất là trong những ngày đầu mới thành lập, tuy còn non trẻ nhưng lực lượng An ninh kinh tế đã cùng các lực lượng khác trong CAND vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Hòa bình lập lại và nhất là trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, trên mặt trận đấu tranh thầm lặng và có nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng An ninh kinh tế đã không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh kinh tế, ANTT cho khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình, dự án kinh tế trọng điểm; tham mưu chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh tế; làm tốt công tác phối hợp thẩm định đầu tư, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày nay, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh và lập được nhiều chiến công, thành tích quan trọng.

Trong đó, với phương châm: “An ninh chủ động”, “Phát triển phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia”, trong những năm gần đây, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu cho giám đốc để tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo đảm an ninh kinh tế.

Toàn cảnh buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm nhiều vụ việc đình công, tập trung đông người để tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời, ổn định tình hình.

Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều vụ đình công, có dấu hiệu chuẩn bị đình công của hàng vạn lượt công nhân. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện, đề xuất xử lý trên 100 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 70 năm qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, đó là: Về nhận thức, trước hết cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa nói chung và lực lượng An ninh kinh tế nói riêng phải luôn xác định vai trò, trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhân dân trong tình hình hiện nay là hết sức nặng nề, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ.

Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Đề án bảo đảm ANTT trên lĩnh vực kinh tế, bảo đảm ANTT các khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình, dự án kinh tế trọng điểm; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động đình công trong công nhân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thẩm định đầu tư, chủ động phát hiện, sàng lọc các nhà đầu tư không đảm bảo năng lực tài chính, kinh nghiệm, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đầu tư không hiệu quả, nghi vấn có dấu hiệu đầu tư “chui”, “núp bóng”... để tham mưu cho tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT tại các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm về kinh tế, những dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án, chính sách lớn về kinh tế để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý kịp thời, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, quan tâm đào tạo để nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, cùng với những nỗ lực, cố gắng, những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang trong quá trình phấn đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh); 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân. 9 tập thể, 12 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Quốc Hương