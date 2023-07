Kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX

Sáng 21-7, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Báo cáo tại Kỳ họp nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã đạt 12.588 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 841,6 triệu USD bằng 98,1% cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 33.466,8 tấn tăng 15,6% so với cùng kỳ, bằng 64,36 % KH năm. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 19.278 tấn, bằng 48,2% KH, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện được 1.297,3 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 67,3% dự toán HĐND thị xã giao. Tổng huy động vốn tín dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã ước đạt 5.157 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, tổng dư nợ ước đạt 4.865 tỷ đồng, giảm 3,2% so cùng kỳ. Trong 6 tháng đã thành lập mới 83 doanh nghiệp, bằng bằng 55,3% KH tỉnh giao.

Công tác phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, giải phóng mặt được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đã bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công là 120,4 ha/ 468,29 ha tại 30 dự án.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động du lịch duy trì đà phục hồi mạnh mẽ,số lượt khách 6 tháng đầu năm đạt 567.000 lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ, an sinh xã hội được đảm bảo, đã giải quyết việc làm mới cho 3.203 người, đạt 64% KH.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã bàn giao 208 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị quân đội và công an; giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 8 xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng cuối năm 2023, thị xã Nghi Sơn tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trong kế hoạch; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng lấn chiếm đất đai; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thu nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thị xã giao; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, thực hiện các chương trình mục tiêu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã an toàn thực phẩm...

Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã xem xét quyết nghị các chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư; quyết nghị các tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên, UBND thị xã cùng một số nội dung quan trọng khác.

Sỹ Thành