Kỳ họp thứ 22, HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp lần thứ 22, HĐND huyện Thiệu Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng khắc phục những hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên mọi lĩnh vực. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2023 được duy trì ổn định và đạt kết quả khá.

Giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 4,92%, đứng thứ 8 toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông - lâm - thủy sản ước đạt 17,32%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 55,8%; dịch vụ ước đạt 26,88%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 60,89 triệu đồng/người.

Đồng chí Hoàng Trọng Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến tại kỳ họp

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, huyện Thiệu Hóa đã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, chỉ đạo xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã nông thôn mới nâng cao, công nhận thêm 40 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 thôn thông minh. Toàn huyện có thêm 15 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP được xếp hạng lên 28 sản phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 6.505 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 58,042 triệu USD.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm và đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện. Phong trào thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, nhiều giải thể thao lần đầu được đăng cai tổ chức thành công. Giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư và phát triển, có nhiều học sinh tham gia và đoạt giải cao trong các kỳ thi.

Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân.

Năm 2024, huyện Thiệu Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở huy động đa dạng các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực, hiệu quả” để tổ chức thực hiện tốt 25 mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và bỏ phiếu tín nhiệm 11 đồng chí giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Thanh An (CTV)