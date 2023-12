Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Thanh Hóa. 2. Quyết định kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa. 3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 5). 4. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho nhiệm vụ quy hoạch (đợt 3). 5. Phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1). 6. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. 7. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Thanh Hóa. 8. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Thanh Hóa. 9. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa. 10. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường nối tiếp cầu Tổ Rồng đi xã Ngọc Phụng giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân. 11. Chủ trương đầu tư Dự án trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội, huyện Bá Thước. 12. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13. Sửa đổi Mục 19.2 Phụ lục tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh. 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 15. Thông qua Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. 16. Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 16, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 17. Phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2024. 18. Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 19. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp doanh trại và mua sắm trang thiết bị, doanh cụ tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và đảo Hòn Mê. 20. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân trên lĩnh vực an ninh, trật tự. 21. Giao biên chế của tỉnh Thanh Hóa năm 2024. 22. Quyết định số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 23. Đặt tên đường, phố trên địa bàn các thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 24. Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. 25. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 26. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 27. Chủ trương đầu tư Dự án Khu điều trị số 1, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa. 28. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh. 29. Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành. 30. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc. 31. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa. 32. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục, mua sắm thiết bị Sân vận động tỉnh và Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. 33. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2025. 34. Điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5) và điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 (đợt 3) của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 35. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1).