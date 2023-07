Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Các đại biểu thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng

Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt ở mức cao nhất Sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM cơ bản đạt được những chỉ tiêu đề ra, đó là: “Được mùa được giá”; dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là một trong những tỉnh làm tốt công tác này; an ninh rừng ổn định mặc dù nắng nóng kéo dài kỷ lục trên diện rộng; khai thác hải sản bất hợp pháp được kiểm soát, chương trình xây dựng NTM và chương trình OCOP được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả khá; tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đạt được kết quả bước đầu; nhiều doanh nhân, doanh nghiệp tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trở thành nòng cốt trong phát triển lâm sản. Đó là những đánh giá về kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm của đại biểu Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại biểu Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu thảo luận. Tuy nhiên, đại biểu Cao Văn Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận sản suất nông nghiệp vẫn chưa có nhiều thay đổi lớn, sản xuất tự phát, nhỏ lẻ là phổ biến; liên kết sản xuất gắn với chế biến chưa được nhiều; tư tưởng của người dân ngại thay đổi; giá nguyên vật liệu đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn ở mức cao; quỹ đất trồng trọt, lâm nghiệp của tỉnh ta lớn hơn nhiều tỉnh thành trong cả nước (trồng trọt là 243.252 ha; lâm nghiệp 647.737,35 ha) nhưng bình quân diện tích đất/hộ thấp và thấp hơn so với bình quân chung cả nước (đất trồng trọt từ 0,32 ha/hộ-0,66 ha/hộ; đất rừng sản xuất là rừng trồng từ 1,2 ha/hộ-1,8 ha/hộ). Đồng thời, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp còn khiêm tốn, mới có 1.237/27.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Khó khăn này cần có lời giải phù hợp để khai thác tiềm năng nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm được dự báo thiên tai bất thường, nắng nóng gay gắt hơn, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất, nguy cơ cháy rừng cao, dịch bệnh trên cây trồng tiềm ẩn. Song, ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu đạt giá trị sản xuất ở mức cao nhất để bù vào thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, nhất là các địa phương vào cuộc thực hiện tốt một số nội dung. Chăm sóc tốt giống vụ thu mùa, không để thiếu nước trong sản xuất, chú trọng vùng cây trồng đặc sản có lợi thế cạnh tranh, có giá trị; tích cực chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thực thiện tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho tổng đàn, tỷ lệ tiêm của đàn đạt 80%; vệ sinh chuồng trại, thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng, tiêu diệt vector truyền bệnh; kiểm soát tốt khâu giết mổ và vận chuyển; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trong chăn nuôi; sớm đưa 2.000-3.000 bò sữa về trang trại TH, đến quý II/2024 khởi công xây dựng nhà máy chế biến sữa tại Yên Mỹ. Đảm bảo an ninh rừng tại chỗ, tăng cường công tác PCCCR, bảo vệ rừng hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; hoàn thành kế hoạch trồng rừng; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho dự án thuê môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Bến En và Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp; động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển khai thác hải sản đúng quy định. Chủ động để ứng phó với thiên tai nhất là các điểm xung yếu về đê điều, hồ chứa; đặc biệt là các khu vực xung yếu về dân cư; xây dựng phương án để di chuyển dân cư đến nơi an toàn khi có thông báo về các loại hình thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để sớm ổn định cuộc sống của người dân đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM chủ động chú trọng cho hai huyện Hậu Lộc và Hà Trung đạt chuẩn huyện Nông thôn mới; hoàn thành tiêu chí huyện NTM nâng cao với huyện Thọ Xuân để báo cáo Trung ương vào đầu năm 2024; quan tâm chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu vượt số lượng tỉnh giao năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình NTM theo tiến độ. Thay mặt ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất kiến nghị tỉnh báo cáo với Trung ương để xin hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tỉnh bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp công nghệ cao Thanh Hóa để thu hút đầu tư, quan tâm đến khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Bởi, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thanh Hóa là 1 trong 22 khu của cả nước theo Quyết định số 575/QĐ-TTCP ngày 4-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 1-7-2016, UBND tỉnh có văn bản số 7040/UBND-THKH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn.