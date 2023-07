Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh - Đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà

Sáng 10-7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 với khối lượng công việc lớn, thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời, bảo đảm cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tiếp theo. Tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Sơn, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) theo dõi kỳ họp.

Nhân dân phấn khởi khi kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển

Đúng 7 giờ 30 phút, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Sơn, phường Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) đã có mặt tại nhà văn hóa để theo dõi phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Qua theo dõi phiên khai mạc và được nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Sơn phấn khởi trước những kết quả khá toàn diện của tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đàm Tá Thuận, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Sơn, phường Đông Lĩnh.

Đồng chí Đàm Tá Thuận, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Sơn phấn khởi, cho biết: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân nên kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm tiếp tục có những bước phát triển. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7%, đứng cao nhất khu vực Bắc Trung bộ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển khá toàn diện, năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,49%; dịch vụ, thương mại tăng trưởng mạnh, hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực, thể thao thành tích cao, các chỉ số cải cách hành chính đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển. Những kết quả ấy không chỉ tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân, mà còn là tiền đề, động lực để tỉnh ta phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ này.

Đồng chí Vi Văn Dung, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Mai Thắng, xã Tân Bình (Như Xuân).

Theo dõi Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII qua Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Vi Văn Dung, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Mai Thắng, xã Tân Bình (Như Xuân) chia sẻ: “Qua theo dõi, tại kỳ họp này, UBND tỉnh có 20 tờ trình để HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó có tờ trình về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2). Điều này thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa”.

Cũng theo đồng chí Vi Văn Dung, thôn Mai Thắng có 117 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Thái, Thổ, Mường sinh sống. Trong đó, hơn 100% số hộ dân sống trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En. Hầu hết các hộ dân trong thôn thiếu đất sản xuất. Do đó, đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan sớm triển khai bố trí đất sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho người dân thôn Mai Thắng; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, nhằm tạo luận lợi cho người dân phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, qua đó nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh. Ảnh Minh Hiếu

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh. Qua nghe báo cáo, cử tri và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự đồng thuận, phấn khởi, vì phần lớn các kiến nghị đều đã được chính quyền các cấp, đặc biệt là UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm. Trong đó nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân, như bồi thường về đất ở, bố trí tái định cư đối với những trường hợp thu hồi đất ở TP Thanh Hóa; tình trạng quy hoạch treo, gây lãng phí tài nguyên đất ở TP Sầm Sơn; chậm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân ở huyện Triệu Sơn; việc bàn giao một phần đất nông, lâm trường cho địa phương quản lý để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; vấn đề sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi... đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung giải quyết, dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Nhờ vậy đã tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân vào cơ quan dân cử.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp

Tại kỳ họp này, thực hiện chức năng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh Minh Hiếu

Đồng thời, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban thuộc HĐND tỉnh để thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Luôn dành sự quan tâm đối với hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Ba, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng, cho biết: Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử theo hướng thực chất, hiệu quả, dân chủ, ngày càng được cử tri và Nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao. Trước hết là khâu chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định và theo hướng linh hoạt, ngắn gọn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Trong quá trình chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình của các cơ quan được phân công, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh đã thảo luận, tham gia ý kiến, gắn với hoạt động giám sát để có cơ sở thực tiễn trong thẩm tra, đánh giá, kỹ càng, thấu đáo những vấn đề, nội dung trọng tâm trong từng nghị quyết, báo cáo, tờ trình.

Đồng chí Đinh Viết Ba, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Qua trao đổi, đồng chí Đinh Viết Ba cho biết thêm, nét mới của kỳ họp lần này còn được thể hiện rõ ở báo cáo giám sát chuyên đề của các ban thuộc HĐND tỉnh được trình tại kỳ họp, như: Báo cáo của Ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022; Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả giám sát công tác quản lý về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022; Báo cáo của Ban Dân tộc về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn các huyện miền núi, giai đoạn 2018-2022.

Các báo cáo đã thể hiện được chiều sâu, với những đánh giá, nhận định khách quan, có quan điểm, lập luận riêng mang tính phản biện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đề xuất những giải pháp trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng cung cấp cho các đại biểu nhiều thông tin và cái nhìn toàn diện để quyết nghị những vấn đề lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp (ảnh Minh Hiếu).

Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức, điều hành kỳ họp, chủ tọa yêu cầu giảm thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho thảo luận và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Giống nhiều kỳ họp trước, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỳ họp không giấy tờ thông qua sử dụng phầm mềm VNPT e-Cabinet. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh được tiếp cận sớm với hệ thống tài liệu, báo cáo, tờ trình để nghiên cứu, chắt lọc, có nhiều thông tin, ý kiến chất lượng trong thảo luận, chất vấn. Qua đó phát huy tối đa trí tuệ tập thể để quyết định những vấn đề quan trọng được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh còn tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đây chính là “cầu nối” để HĐND tỉnh nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyên vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Theo thông báo của Chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn “tư lệnh” hai ngành Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường. Nội dung phiên chất vấn, trả lời chất vấn cũng sẽ thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Đinh Viết Ba cho hay.

Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ: “Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kỳ họp giữa năm, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, quyết định đến sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới”. Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, các tờ trình được xem xét tại kỳ họp. Đồng thời, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và mỗi địa phương, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trần Thanh