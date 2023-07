Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Hà Trung khóa XX

Sáng 18-7, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 13, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Hà Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của UBND huyện Hà Trung trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm dù chịu nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa xuân cao; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 sản phẩm OCOP; các dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ; các doanh nghiệp may mặc, giày da tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, giá trị xuất khẩu đạt hơn 80,3 triệu USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 87,3% kế hoạch năm, bằng 101,9% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã phê duyệt chương trình phát triển đô thị Hà Long, Hà Lĩnh, huyện Hà Trung đến năm 2045; trình Sở Xây dựng thẩm định Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị Hà Long, Hà Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại V.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung Nguyễn Văn Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2023; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2023.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hà Trung đã thông qua Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi tới Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX; Báo cáo của Viện KSND về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2003, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Lê Văn Dậu phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng thời xem xét, thảo luận và thông qua nhiều tờ trình quan trọng, như: Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thùng Đấu Ao Gạo Trung tâm văn hóa xã Hà Bình (giai đoạn 2); Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Lỗ - Đìa La – Cổ Ngựa, xã Hà Vinh; Phục hồi, tôn tạo di tích Phủ Suối, xã Hà Vinh; Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng và quy hoạch NTM hướng tới huyện NTM thông minh trên địa bàn huyện...

HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.

Phan Nga