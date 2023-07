Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 7-7, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận và nghị quyết phương hướng cho 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, quyết nghị một số nội dung quan trọng, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Lộc trình bày tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2023, với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển, cụ thể là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; có 10/14 sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch tăng 34% so với cùng kỳ. Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức thành công Lễ khởi công dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung; triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết nhằm mời gọi và thu hút đầu tư.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX; báo cáo thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và thực hiện kế hoạch đầu tư công và một số báo cáo quan trọng khác. Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện. Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện.

Đồng thời, xem xét các tờ trình của UBND huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện để thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, như: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Điều chỉnh Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 20-4-2022 của HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, kỳ họp thứ 4 về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Bổng Phồn, xã Vĩnh Hòa. Điều chỉnh Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 20-4-2022 của HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, kỳ họp thứ 4 về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Xuân Áng xã Vĩnh Long. Chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, nhà làm việc 2 tầng, phòng họp trụ sở UBND huyện. Chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo mặt đê đoạn từ K24+923 - K26+546 đê tả sông Bưởi xã Vĩnh Hòa. Đề nghị thông qua Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn Bồng, huyện Vĩnh Lộc đạt tiêu chuẩn của đô thị loại V. Đề nghị thông qua Chương trình phát triển đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

