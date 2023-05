Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 6-5, tại Trung tâm Hội nghị FLC (TP Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Nhật Bản.

Các đại biểu Nhật Bản dự lễ khai trương triển lãm.

Dự lễ khai trương, về phía đại biểu Nhật Bản có ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; ông Hayashi Motoo, Tổng thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam; các hạ nghị sĩ, nguyên hạ nghị sĩ Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản- Việt Nam; ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức, cơ quan của Nhật Bản, gồm: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, Liên minh HTX Nông nghiệp Nhật Bản, một số địa phương của Nhật Bản và hơn 300 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa tham dự khai mạc triển lãm.

Về phía Trung ương có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị và đại diện các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu Nhật Bản tham quan gian hàng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, nhấn mạnh: Lễ khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản là một trong những sự kiện bên lề quan trọng của Hội nghị Kết nối Thanh Hóa - Nhật Bản năm 2023. Triển lãm là cơ hội quý để doanh nghiệp trong tỉnh được quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của địa phương với các đối tác Nhật Bản, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tranh thủ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, tại triển lãm, các đại biểu, doanh nghiệp trong tỉnh được trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, hiện đại tại các gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc triển lãm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, triển lãm lần này sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xúc tiến các cơ hội hợp tác giữa các bên. Tỉnh Thanh Hóa sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, được ví như “Việt Nam thu nhỏ”. Do vậy, các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của tỉnh có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các địa phương khác trong cả nước. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm đều là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, riêng có của tỉnh Thanh Hóa, được cấp có thẩm quyền chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng; nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế, bao gồm cả thị trường Nhật Bản. Hi vọng trong thời gian tới, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên thị trường Nhật Bản và nhận được sự quan tâm, yêu mến, tin tưởng của người tiêu dùng bản địa.

Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm.

Để triển lãm được diễn ra an toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với các đại biểu và doanh nghiệp Nhật Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị tham gia trưng bày, thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình tham gia triển lãm, đồng thời, tạo thuận lợi cho các đại biểu hai nước đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống văn hóa, sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu Nhật Bản tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Nhật Bản với quy mô 20 gian hàng, trong đó, có 5 gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản và 15 gian hàng của tỉnh Thanh Hóa với những sản phẩm tiêu biểu để quảng bá cho các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam quan tâm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 8-5.

Lê Hợi