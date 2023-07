Huyện Quan Sơn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra

Chiều 19-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quan Sơn; lãnh đạo các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 400 tỷ đồng, tăng trên 32% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 8.200 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ; lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững; tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 89,2%, đạt 50% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; công tác an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu ứng tốt trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành và đạt được những kết quả đáng khích lệ, làm tiền đề để huyện tiếp tục phát triển và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế các sản phẩm đặc sản, lợi thế vùng miền; phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch.

Khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh, các HTX chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, huyện cần triển khai đồng bộ các giải pháp và huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, từ đó tạo động lực và khuyến khích xây dựng các bản nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, trùng tu, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn. Quan tâm thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hoàng Lan