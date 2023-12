Huyện Hậu Lộc: 24/25 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch

Sáng 19/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Hậu Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ mười, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Năm 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm; xử lý các vấn đề tồn đọng, vấn đề mới phát sinh và khắc phục nhanh chóng những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện tiếp tục phát triển.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu mà HĐND huyện đã quyết nghị, có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 4,07%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng đây là mức tăng trưởng cao trong điều kiện nền kinh tế trong nước, trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Mức tăng trưởng của huyện Hậu Lộc xếp thứ 13/27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lường Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc chủ trì hội nghị.

100% số xã trong huyện đã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) và đã hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp trên công nhận huyện NTM; sản xuất nông nghiệp ổn định, ngành thủy sản tăng khá. Chăn nuôi phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, công tác tiêm phòng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn được duy trì, ổn định, tiếp tục phát triển.

Đội ngũ doanh nghiệp được tăng cường. Trong năm, đã có 70 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 7,7% kế hoạch huyện giao. Công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch có nhiều chuyển biến tốt; quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm thực hiện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 98 công trình, dự án đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra; bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các công trình dự án hoàn thành, đẩy nhanh thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên. Toàn huyện có 40.069/45.550 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88,8%; 142/153 thôn được công nhận thôn, làng văn hóa, đạt tỷ lệ 92,8%. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững, đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, hoạt động thể dục - thể thao xếp tốp đầu của tỉnh.

Lĩnh vực y tế được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân được nâng cao. Cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quản lý văn bản từ cấp huyện đến xã, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; kỉ luật, kỉ cương, đạo đức công vụ có chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ. Bàn giao 170 nam thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu; đón nhận 157 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý Nhà nước, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Vũ Thị Hà trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2024, huyện Hậu Lộc tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ đã được Trung ương và UBND tỉnh đề ra. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 gắn với công tác phòng, chống các dịch bệnh mới phát sinh. Đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp động lực như: Cụm công nghiệp Liên Hoa, Hòa Lộc, Triệu Lộc, Thuần Lộc, các tụ điểm kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP); công nhận và giữ vững huyện đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Yên Tuấn Hưng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2024, Hậu Lộc thực hiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số.

Đảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng trở lên...

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Hậu Lộc xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện, trọng tâm là báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín.

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023. Các báo cáo về công tác xét xử và thi hành án, báo cáo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả công tác kiểm sát, công tác thi hành án năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu.

Tại kỳ họp cũng xem xét các tờ trình của UBND huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện để thông qua 33 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 của huyện Hậu Lộc.

Ngọc Huấn