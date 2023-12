Huyện Đông Sơn: 27/28 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch

Ngày 19/12, HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười sáu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội huyện Đông Sơn giữ ổn định và tiếp tục phát triển. 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 1 chỉ tiêu đúng hướng. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63,64 triệu đồng/người/năm, vượt 13,64% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.179,153 tỷ đồng, đạt 121% so với dự toán tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.695 tỷ đồng, vượt 5,6% kế hoạch; công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, năm 2023 thành lập mới được 75 doanh nghiệp, đạt 107% so với kế hoạch...

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Năm 2023, có thêm 11 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 73/85 thôn, đạt tỷ lệ 85,88%; 4 xã Đông Tiến, Đông Phú, Đông Thịnh, Đông Nam được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 400% KH tỉnh giao, đạt 200% KH huyện giao), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 9/13 xã, đạt tỷ lệ 69,23%.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2024, huyện Đông Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Phấn đấu xây dựng thành công 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/năm. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hoàn thành các bước quy trình sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười sáu HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Diễn ra trong 2 ngày (19 và 20/12), trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo được trình tại kỳ họp, các đại biểu sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; thông qua các tờ trình; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Thanh Huê