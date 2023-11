Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11/2023

Chiều 3/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về Kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin kế hoạch tổ chức đến các cơ quan báo chí.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin các nội dung Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 2/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Thiết kế địa điểm tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 tại Quảng trường Lam Sơn.

Theo đó, các hoạt động chính bao gồm: Tuyên truyền quảng bá; hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn năm 2024; trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Thời gian diễn ra các sự kiện từ ngày 9/11 - 13/11/2023 tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Hội nghị thu hút khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến việc kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm trong và ngoài tỉnh; công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham gia trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Thông tin và Truyền thông giải đáp câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Thông tin và Truyền thông đã giải đáp các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí bám sát nội dung, chương trình của sự kiện, quan tâm tổ chức tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Lê Hợi