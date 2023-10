Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn

Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được tổ chức trong 5 ngày (từ 9 - 13/11/2023) tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa)

Sáng 24/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 2/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự có đại diện các ngành liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đại diện phòng chuyên môn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được tổ chức trong 5 ngày (từ 9 - 13/11/2023) tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với các hoạt động chính, như: Tuyên truyền quảng bá; Hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa và Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Tính đến ngày 24/10 đã có 200 gian hàng được các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh đăng ký trưng bày, đạt 100% theo kế hoạch dự kiến.

Đại diện doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận hình thức tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao... của các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày trong thời gian diễn ra hội nghị. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Công tác kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022-2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải đáp các đề xuất của các doanh nghiệp, HTX trong việc kết nối giao thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và tham gia vào hệ thống chuỗi cung ứng. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh tham gia gian hàng, ký kết hợp đồng, xây dựng chuỗi cung – cầu nông sản thực phẩm an toàn.

Hải Đăng