Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30: Đánh giá tình hình quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Qúy I năm 2024 hầu hết các chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong quý I nhiều doanh nghiệp, dự án, cơ sở sản xuất có mức tăng trưởng tương đối tốt như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn và đặc biệt là sự phục hồi, phát triển của các doanh nghiệp may, giày da. Nguyễn Mạnh Hiệp, Quyền Cục trưởng Cục thống kê Thanh Hóa. Dự báo quý II năm 2024 và thời gian tới, tình hình kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi; các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Các nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 và các nhà máy may mặc, giày da được dự báo phát triển ổn định. Bên cạnh đó, có thêm một số dự án lớn dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động, nhiều dự án khởi công mới, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 11% trở lên, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh các dự án chuyển tiếp trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Thanh Hóa gặp phải những khó khăn, thách thức, đó là: Một số sản phẩm tăng trưởng ở mức thấp, giảm so với cùng kỳ; khó khăn trong thu tiền sử dụng đất; tăng trưởng tín dụng đáng lo ngại; tiến độ triển khai một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm yêu cầu. Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong quý II/2024, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đối với các khu vực kinh tế. Trong quý I, khu vực công nghiệp phát triển tương đối tốt nhưng khu vực dịch vụ lại đạt thấp nên cần tập trung phát triển các hoạt động du lịch để kích cầu tăng trưởng. Hiện nay, tỷ lệ vốn đối ứng theo cam kết của ngân sách huyện cho các dự án đạt rất thấp, chỉ đạt 20-25%. Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường bố trí vốn đối ứng cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công mới các dự án theo kế hoạch. Đối với các dự án đầu trực tiếp, đây là động lực quan trọng để phát triển nên các địa phương cần tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án chưa được giao đất. Đối với các dự án đã giải phóng mặt bằng xong, các ngành chức năng cần đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho nhà đầu tư, đồng thời xác định rõ khâu nào của Nhà nước, khâu nào của nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tập trung giải quyết những khó khăn mới xuất hiện để tăng thu ngân sách nhà nước Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2024 đạt 13,15%, đứng thứ 3 cả nước. Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Bên cạnh đó, sự phục hồi của nền kinh tế thế giới cùng sản xuất trong nước tiếp tục phát triển đã thúc đẩy mạnh mẽ mức tăng trưởng của các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024, đặc biệt là 3 lĩnh vực trụ cột: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Trong đó, lĩnh vực đầu tư công của tỉnh trong quý I đạt nhiều kết quả ấn tượng. Dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện những khó khăn, thách thức mới tác động đến nền kinh tế, trong đó có hoạt động thu ngân sách nhà nước. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024, tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án; thu tiền sử dụng đất, hoạt động xuất khẩu; triển khai hóa đơn điện tử trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm kiểm soát chặt nguồn thuế. Cùng với đó, tỉnh và các địa phương cần tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, nhằm tăng nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng dự kiến sẽ vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với cùng kỳ Trong quý I, toàn tỉnh đã tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông, gieo trồng vụ Xuân; hầu hết cây trồng vụ đông đều được mùa, giá cả thu mua ổn định, nhiều cây trồng tăng giá. Sản xuất vụ chiêm thời tiết thuận lợi nên tổng diện tích gieo trồng dự kiến sẽ vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với cùng kỳ Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Những kết quả của quý I “thắp lên” nhiều hy vọng cho bức tranh kinh tế của tỉnh nhà sau 1 năm nhiều khó khăn, thách thức. Để đạt được kết quả trên, tỉnh ta đã lượng hóa, cụ thể tất cả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện. Về bức tranh nông nghiệp, trong quý I đã tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, gieo trồng vụ xuân; hầu hết cây trồng vụ đông đều được mùa, giá cả thu mua ổn định, nhiều cây trồng tăng giá. Sản xuất vụ chiêm thời tiết thuận lợi nên tổng diện tích gieo trồng dự kiến sẽ vượt kế hoạch đề ra, tăng cao so với cùng kỳ; một số cây trồng chủ lực như lúa tăng 2 nghìn ha so với kế hoạch đề ra, mía tăng 1,5 nghìn ha, sắn tăng 27 nghìn ha, ngô tăng 100ha... Cùng với thuận lợi trong gieo trồng, chăn nuôi đã kiểm soát tốt dịch bệnh, giá thịt lợn hơi có sự phục hồi; lâm nghiệp đã đảm bảo an ninh rừng, PCCC rừng, diện tích khai thác rừng (đến chu kỳ khai thác) tăng đáp ứng nhu cầu các nhà máy. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quý II, Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương tập trung chăm sóc, phòng chống sâu bệnh kịp thời diện tích cây trồng vụ xuân, nhất là cây lúa; nhanh chóng giải phóng đất đai xuống giống cây mía, cây sắn; chăm sóc diện tích lưu gốc đảm bảo diện tích, năng suất. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt diện tích phòng, chống dịch bệnh trên, đối với vật nuôi, trọng tâm là tiêm phòng đạt tỷ lệ trên 80%. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện công tác phòng chống khai thác bất hợp pháp IUU; kiên quyết không để “tàu 3 không” vươn khơi bám biển. Đảm bảo an ninh, an toàn rừng, thực hiện tốt công tác phòng, cháy chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; tháo gỡ khó khăn cho các dự án lâm nghiệp. Chuẩn bị phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai; xây dựng các phương án ứng phó tại các khu vực, các điểm xung yếu trong mùa mưa. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, hiệu quả kế hoạch sử dụng đất có sự tiến bộ hơn so với những năm trước đây. Trong đó, một số đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, thời gian, công tác phối hợp. Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đến ngày 31/3/2024 toàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 853,946 ha, đạt 39,41% so với kế hoạch, tăng 3,44 lần so với thời điểm 15/3/2022, tăng 1,99 lần so với điểm 15/3/2023. Về kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đấu giá 91/736 dự án; diện tích đấu giá 21,58ha/586,2ha. Tổng số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện việc xác định giá đất là 58 dự án, trong đó số dự án chuyển sang từ năm 2023 là 44/58 dự án; số lượng dự án phát sinh mới năm 2024 là 14/58 dự án. Số lượng dự án được UBND tỉnh phê duyệt tính đến ngày 4/4 là 3 dự án, diện tích 32,86 ha. 3 tháng đầu năm 2024 đã xác định giá đất 3 dự án, được UBND tỉnh phê duyệt là 288,29 tỷ đồng. Đển nay, có 7/19 huyện thuộc kế hoạch của Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa gửi số liệu báo cáo; còn 12 huyện, thị xã, thành phố chưa có văn bản báo cáo... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, đó là: UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện theo Đề án được duyệt; chưa báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện. Một số đơn vị đã được UBND tỉnh đã giao làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp do dồn điền đổi thửa (từ những năm 2017), nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, chưa gửi hồ sơ, sản phẩm về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ký duyệt theo quy định. Do đó, chưa thể triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo Đề án được duyệt. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 12 huyện, thị xã, thành phố còn lại khẩn trương bố trí kinh phí, xây dựng khối lượng, nhiệm vụ, dự toán kinh phí và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện Như Thanh, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính đã được UBND tỉnh giao triển khai, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của Đề án. Đẩy mạnh tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới Trên địa bàn Thanh Hóa có 163 dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó có 4 dự án đang trong giai đoạn hoàn thành và đưa vào sử dụng; 15 dự án đang trong giai đoạn triển khai; 41 dự án khởi công mới; 32 dự án được thống nhất chủ trương đầu tư... Tuy nhiên, việc triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích còn chậm; nhiều dự án chưa được các địa phương trình duyệt chủ đầu tư. Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch và phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích trên địa bàn. Trọng tâm là giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng và nguồn lực; tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa và phát triển các sản phẩm du lịch của từng địa phương; đẩy mạnh huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các di tích. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần hỗ trợ và giải quyết những về thủ tục hành chính, quy hoạch trong quá trình triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; tỉnh tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai các dự án về tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích trên địa bàn, từ đó tạo ra những sản phẩm du lịch mới, gắn với các di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội ở các địa phương. Đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thống nhất với 10 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo, từ góc độ địa phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Văn Biện đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; thực hiện rà soát, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 1/500, tỉnh xem xét phân cấp thực hiện để bảo đảm hiệu quả cao hơn. Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, công sở dôi dư trên địa bàn huyện Thiệu Hóa còn nhiều nhưng đến nay vẫn chậm được xử lý, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của xã, huyện. Vì vậy, đề nghị tỉnh sớm có hướng giải quyết để tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất cũng như tài sản dôi dư trên đất. Trong phong trào xây dựng NTM, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ cho các huyện, các xã đã hoàn thành xây dựng NTM để có thêm nguồn lực tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đối với việc tuyển dụng giáo viên còn thiếu nên ưu tiên cho các huyện tuyển viên chức giáo dục trước, sau đó đến hợp đồng lao động để bảo đảm quyền lợi cho người lao động đang công tác trong ngành giáo dục cũng như chất lượng dạy và học ở mỗi địa phương.