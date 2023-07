Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên cụm trực thuộc

Từ đầu năm 2023 đến nay, với chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị cụm trực thuộc trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nổi bật. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, đổi mới phương thức triển khai phong trào, chương trình tình nguyện, đảm bảo rộng khắp, toàn diện và thường xuyên.

Các thành viên trong đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát.

Trong 2 ngày 18 và 19-7, tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, huyện Mường Lát, cụm trực thuộc gồm 4 đơn vị: Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2023.

Khánh thành và bàn giao khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại khu phố Buốn, thị trấn Mường Lát.

Trong 6 tháng đầu năm công tác đoàn và phong trào thanh niên cụm trực thuộc đã được triển khai linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có chiều sâu, nhiều phong trào hành động cách mạng rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đầu tư đổi mới; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên được tăng cường; công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

Hoạt động khám bệnh miễn phí cho Nhân dân.

Các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, với các hoạt động đa dạng, đổi mới phương thức triển khai phong trào, đồng thời cập nhập và bổ sung các nội dung mới theo tình hình và thực tế. Các cấp bộ Đoàn trong cụm đã tổ chức, triển khai nhiều phong trào, chương trình tình nguyện, đảm bảo rộng khắp, toàn diện và thường xuyên. Các cơ sở trong cụm đã đăng ký và triển khai 38 công trình, 870 phần việc thanh niên trị giá trên 7 tỷ đồng; tiếp tục duy trì và xây dựng các quỹ học bổng, quỹ khuyến học trong hỗ trợ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu.

Đoàn Khối đã tổ chức được 50 đợt tình nguyện tại các vùng khó khăn trong tỉnh với các nội dung: tặng 3.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái, 1 khu vui chơi cho thiếu nhi, tổng giá trị hoạt động tình nguyện gần 1,75 tỷ đồng. Vận động 1.450 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, hiến được gần 1.036 đơn vị máu.

Đối với Đoàn viên BĐBP tỉnh đã tổ chức 96 buổi/1.885 lượt cán bộ, ĐVTN sinh hoạt, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tổ chức 267 buổi/1.882 lượt cán bộ ĐVTN tham gia nói chuyện truyền thống, tọa đàm, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn. Duy trì nhận đỡ đầu, chăm sóc 101 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, trong đó có 10 em học sinh của nước bạn Lào, hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; nhận nuôi, hỗ trợ 150 em học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm ĐVTN trong BĐBP tỉnh đã tham gia bắt giữ, xử lý 92 vụ/107 đối tượng; thu giữ 17.030 viên MTTH; 57,243 gam hê-rô-in; 02 kg nhựa thuốc phiện; 10 kg thuốc nổ, 500 kíp nổ và nhiều tang vật khác...

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, thảo luận về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm tặng quà cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại Đảo Mê, Trung đoàn 762 trong chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”; Phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức tốt chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”, “Bánh chưng xanh vì người nghèo” và “Gian chợ không đồng” tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát nhân dịp tết Nguyên đán 2023.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong Công an Thanh Hóa, hỗ trợ 02 gia đình hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng xây dựng nhà ở với số tiền 100 triệu đồng, tặng quà cho 10 gia đình hộ nghèo, có thành viên bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng cùng 10 suất quà Tết; khánh thành “Khu vui chơi cho thiếu nhi” và trao thiết bị hỗ trợ giáo dục tại 2 điểm trường Mầm non bản U xã Tam Văn, bản En xã Trí Nang, huyện Lang Chánh…

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động phối hợp ý nghĩa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến, thảo luận về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ trong cụm, khó khăn, vướng mắc đặt ra từ thực tiễn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cụm trực thuộc đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Mường Lát nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; khánh thành và bàn giao khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại khu phố Buốn, thị trấn Mường Lát. Tặng quà lưu niệm cho chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu. Tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh, già làng, trưởng bản. Tặng cây giống, thuốc tiêu độc khử trùng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn; triển khai thực hiện công trình đường cây thanh niên.

Trương Tùng