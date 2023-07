Thanh Hóa là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng đã góp nhiều sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ ác liệt và gian khổ, gần 6 vạn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; hơn 46 ngàn người phải mang thương tật suốt đời; 15 ngàn người bị bệnh tật, mất sức lao động; 4.630 người đã được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” (hiện có 94 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống); trên 100 anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động; hơn 1.600 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; có trên 14.500 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin…

Những con số ấy phản ánh hai chiều của một sự thật chiến tranh: Một mặt, đó là sự mất mát, đau thương và khốc liệt mà chiến tranh gây ra; đồng thời nó cũng phản ánh tinh thần quật cường, quả cảm, sẵn sàng chiến đấu và hi sinh cho sự nghiệp cao cả: đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân Thanh Hóa. Công lao to lớn, sự hy sinh sức lực, trí tuệ, xương máu to lớn ấy của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công là vô giá. Công lao của các anh, các chị, các mẹ… đã góp phần xứng đáng cùng với quân dân cả nước “làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi”, “chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”!

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, trong suốt 76 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, quan tâm chăm lo, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với nước.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, từ năm 2018 đến hết năm 2022, các cấp, các ngành trong tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 94 mẹ; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và giải quyết chế độ, chính sách mới cho 919 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thiết lập hồ sơ theo quy định và đề nghị công nhận 45 trường hợp là liệt sĩ, 373 trường hợp được xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, xét duyệt và chi trả trợ cấp cho 4.713 người được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong kháng chiến; thực hiện chế độ tuất, mai táng phí, ưu đãi học sinh, sinh viên đối với 7.118 thân nhân người có công, tiếp nhận và di chuyển 1.237 hồ sơ người có công; trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho 3.481 liệt sĩ. Hàng năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho gần 28.000 người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công và thân nhân người có công theo quy định.