Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta, Nhân dân ta vùng lên phá tan gông xiềng nô lệ hơn 80 năm dưới chế độ thực dân và xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm. Từ đó, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Do đó, khi nước nhà độc lập, khát vọng ấm no, hạnh phúc của Nhân dân trở thành động lực và mục tiêu hành động của toàn Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (ngày 3-9-1945), Người đã nêu lên những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền lúc bấy giờ là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nói cách khác, đó là tập trung giải quyết hai vấn đề trọng yếu: phục hồi và phát triển nội lực đất nước; đối ngoại linh hoạt tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

Trải qua mấy chục mùa thu đổi mới, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng xây và phát triển đất nước vẫn là kim chỉ nam để dẫn dắt Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Với dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước vốn dĩ đã trở thành một chuẩn mực điều chỉnh suy nghĩ, hành vi con người; đồng thời, được đúc kết để trở thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Còn ý chí tự lực, tự cường luôn gắn với quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, là “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; là chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Trong khi đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở, là sức mạnh giúp dân tộc sẵn sàng đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh nhất và đi đến thắng lợi cuối cùng… Tất cả những yếu tố ấy chính là nền tảng để hướng đến mục tiêu chung vì sự giàu mạnh, cường thịnh và trường tồn của quốc gia - dân tộc.