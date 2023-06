Đông Sơn là huyện dẫn đầu toàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,04%); thu ngân sách hằng năm đều vượt cao so với kế hoạch được giao; dẫn đầu toàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới (NTM)…

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 29-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, một số lĩnh vực đã vươn lên top dẫn đầu toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Nổi bật là kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng cao (bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,04%); thu ngân sách hằng năm đều vượt cao so với kế hoạch được giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,47 triệu đồng/người/năm; hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,24% (đối tượng không còn khả năng lao động).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Hải trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đông Sơn là huyện dẫn đầu toàn tỉnh trong xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 62/85 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; 3 xã, 34 cơ quan, đơn vị, 2 doanh nghiệp, 43 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 97,36%, trong đó có 20/38 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Toàn cảnh hội nghị.

An ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong những huyện đi đầu trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đảng bộ 5 năm liên tục (2018-2022) được Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2022 huyện Đông Sơn được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời thẳng thắn nêu lên những vấn đề hạn chế cần khắc phục để có những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn cần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém của nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV để có giải pháp tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Trước hết cần chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu còn lại, đặc biệt là những chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp, khó hoàn thành để có biện pháp tăng cường chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hướng đến kinh tế đô thị; tổ chức thực hiện tốt quy hoạch đô thị TP Thanh Hoá đến năm 2040; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa phương.

Thường quyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá-xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện và các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thanh Huê