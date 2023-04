Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hủa Phăn

Chiều 10-4 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã sang thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đón đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

Cùng tham gia có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành, đoàn thể, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Quan Sơn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tặng lẵng hoa chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn.

Đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận thống nhất tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Hủa Phăn.

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá.

Trong không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị keo sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi sang thăm, làm việc và chung vui Tết cổ truyền Bunpimay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn anh em. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Phấn khởi thông tin tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh: Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2022 đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma thông tin cho nhau về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai tỉnh.

Trong 3 tháng đầu năm 2023 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,21%; thu ngân sách Nhà nước năm 2022 đạt 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Các chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đều vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong những thành tựu phát triển của tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa còn có tình cảm đặc biệt, sự quan tâm động viên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thông tin tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác hết sức đặc biệt giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng hiệu quả, thiết thực. Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hoá giữa hai tỉnh không ngừng tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai tỉnh năm 2022 đạt 267,1 triệu USD, gấp 9,6 lần năm 2021. Hiện nay, có 43 doanh nghiệp và gần 500 bà con kiều bào của tỉnh Thanh Hóa đang đầu tư sản xuất, kinh doanh, sinh sống trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Hợp tác về văn hóa, y tế, giáo dục giữa hai tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và đào tạo 299 lưu học sinh của tỉnh Hủa Phăn; khám bệnh và điều trị miễn phí cho 1.600 lượt cán bộ, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn và một số tỉnh của Lào tại các bệnh viện của tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, tỉnh Hủa Phăn đã tiếp nhận 22 học sinh tỉnh Thanh Hóa sang theo học hệ đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Lào. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Hợp tác về quốc phòng - an ninh, biên giới, cắm mốc giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được tăng cường. Cùng với việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam và Lào; Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa hai nước; hoàn thành chương trình phân giới cắm mốc quốc gia theo kế hoạch của Chính phủ hai bên, các lực lượng chức năng hai tỉnh đã tổ chức tuần tra song phương, bảo vệ biên giới, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Hoạt động hỗ trợ đầu tư phát triển đạt kết quả quan trọng, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn 47,1 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng và đào tạo cán bộ, học sinh. Đặc biệt, năm 2022 tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng, như cùng tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Những kết quả trên là minh chứng sinh động, thiết thực của tình cảm anh em, tình đồng chí, tình hữu nghị đặc biệt Thanh Hóa - Hủa Phăn trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tin tưởng với truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, trong những năm tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ luôn kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; cùng phấn đấu xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Lào anh em “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành, thắm tình đoàn kết anh em của lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn tiếp tục giành được nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu sang thăm, làm việc và chúc mừng, chung vui Tết cổ truyền Bunpimay với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và trân trọng tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Điều này thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn.

Cùng với thông tin tới đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa về những kết quả nổi bật mà tỉnh Hủa Phăn đạt được trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định: Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ buộc chỉ cổ tay.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui và thắm đượm tình cảm anh em, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trân trọng gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn lẵng hoa tươi thắm nhân dịp năm mới.

Tại buổi lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã tham dự các hoạt động văn hóa truyền thống của các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, trong đó có lễ buộc chỉ cổ tay là nét văn hóa đặc sắc của nước bạn Lào.

Cũng trong buổi chiều 10-4, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh đã gặp gỡ kiều bào người Thanh Hóa hiện đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, sản xuất kinh doanh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào đồng thời mong muốn bà con phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của người dân Thanh Hóa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, góp phần xây dựng tỉnh Hủa Phăn ngày càng văn minh giàu đẹp. Bằng phẩm chất tốt đẹp của con người Thanh Hóa, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, keo sơn với Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn anh em để mối quan hệ 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đời đời bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho đại diện Chi hội kiều bào người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại Hủa Phăn và cùng đoàn công tác đã dự lễ hội truyền thống buộc chỉ cổ tay cùng cán bộ, Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn.

Trần Thanh