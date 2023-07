Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương và Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973)

Phát huy truyền thống yêu nước và tấm gương kiên trung, vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều nhiều kết quả to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2023), sáng 28-7, Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương và Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973) tại huyện Thiệu Hóa.

Với lòng thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các ban của Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Thiệu Hóa.

Với lòng thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tác động sâu sắc, toàn diện và trực tiếp đến phong trào cách mạng của Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Thiệu Hóa nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Mùa hè năm 1930, đồng chí Lê Công Thanh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, quê Hoằng Giang (Hoằng Hóa) dạy học ở Hà Nam tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trở về Thanh Hóa liên hệ với các chiến sỹ cách mạng trong tổ chức Thanh Niên, tiến hành xây dựng Đảng bộ Thanh Hóa.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thành kính dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đầu tháng 6-1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về hoạt động ở các huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân. Tại Thiệu Hóa, đồng chí đã bắt liên lạc với đồng chí Vương Xuân Cát ở làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến để trao đổi tình hình và bàn kế hoạch thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản ở Thiệu Hóa. Sau một thời gian gấp rút tuyên truyền, bồi dưỡng và thử thách, với tư cách là đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã kết nạp các đồng chí: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương.

Ngày 10-7-1930, tại Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đã được tiến hành. Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư chi bộ. Đây là 1 trong 3 Chi bộ đầu tiên được thành lập của tỉnh Thanh Hóa, làm nền tảng cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-7-1930.

Với lòng thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Đồng thời, ôn lại truyền thống vinh quang, hào hùng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, ôn lại truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa.

93 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nói chung, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thiệu Hóa nói riêng luôn trân trọng, biết ơn, ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối cách mạng. Những hy sinh, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng mãi mãi là mạch nguồn, động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, huyện Thiệu Hóa nỗ lực phấn đấu, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quỵết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973).

Đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973) tại xã Thiệu Viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên tiền bối đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973).

Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và tấm gương kiên trung của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên tiền bối.

Tháng 8-1964, đế quốc Mỹ gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, lấy cớ dùng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trong thời điểm khó khăn nhất của cả nước chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, trong giai đoạn 1967-1973, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chuyển Trụ sở làm việc về làng Viên Nội, xã Thiệu Viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng viên tiền bối.

Trong suốt thời gian cơ quan Tỉnh ủy đóng và làm việc tại xã Thiệu Viên, Nhân dân địa phương đã quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần. Đồng thời, ra sức đề cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, trực chiến canh phòng nghiêm ngặt, luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan lãnh đạo đầu não của tỉnh. Thời kỳ này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tham quan Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa (thời kỳ 1967-1973) tại xã Thiệu Viên.

Sau ngày Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa từ đây chuyển về thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa). Với ý nghĩa và giá trị sâu sắc của Khu di tích lịch sử cách mạng - Trụ sở làm việc của cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Thiệu Viên trong thời gian sơ tán chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, ngày 4-2-2009, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xếp hạng nơi đây là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Trần Thanh