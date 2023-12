Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 20/12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh.

Tham dự đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và cán bộ, sĩ quan Quân khu 4 tham gia buổi đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa.

Đón tiếp đoàn có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng các đồng chí chỉ huy một số phòng, ban thuộc Quân khu 4.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, tướng lĩnh Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Thanh Hóa năm 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2023 đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 40.310 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ và 114,1% so với dự toán. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; nhiều hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông, trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Có được những kết quả đó, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc địa phương, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đặc biệt là trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, cũng như các nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự ở địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã dành cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Chúc mừng những kết quả nổi bật, toàn diện mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023, Trung tướng Hà Thọ Bình khẳng định, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trên tất cả các hoạt động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trần Thanh