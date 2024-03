Điểm sáng trong các phong trào thi đua

Năm 2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Đây là niềm động viên, khích lệ để cán bộ, hội viên trong huyện tiếp tục phấn đấu, xây dựng Hội CCB huyện Yên Định ngày càng phát triển toàn diện và vững mạnh.

Mô hình nuôi ngựa bạch của hội viên cựu chiến binh thị trấn Yên Lâm (Yên Định).

Cơ sở hội thị trấn Yên Lâm có nhiều dấu ấn nổi bật trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Để phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, Hội CCB thị trấn Yên Lâm đã thành lập câu lạc bộ (CLB) “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Năm 2023, CLB phối hợp với HTX chăn nuôi ở thị trấn Yên Lâm tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm nuôi ngựa bạch ở Thái Nguyên. Sau khi ký hợp đồng, hội viên CCB thị trấn được cung cấp con giống, hướng dẫn làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, 10 con ngựa bạch nuôi thử nghiệm của hội viên đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Chỉ, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Yên Lâm, cho biết: “Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, hội viên CCB thị trấn Yên Lâm đã thành công với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 2 hội viên làm kinh tế trang trại, 22 hội viên phát triển gia trại, 3 hội viên làm doanh nghiệp, 41 hội viên kinh doanh dịch vụ. Mỗi hội viên chọn hướng đi riêng trong phát triển kinh tế, nhưng tất cả đều có điểm chung là nghị lực, ý chí vươn lên xây dựng đời sống khá giả. Nhờ đó, toàn hội có 325 gia đình hội viên thuộc diện khá và giàu, chiếm 70,02%”.

Trong nhiều phong trào thi đua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội CCB huyện Yên Định quan tâm hàng đầu. Nhằm tạo sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hội viên, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội thành lập được 7 CLB “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Các CLB đã quy tụ được nhiều thành viên là chủ các mô hình kinh tế tham gia để cùng nhau trao đổi về khoa học - kỹ thuật, kiến thức kinh doanh, thông tin thị trường, kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau về vốn để cùng phát triển, tạo sức bật mới trong thực hiện phong trào. Cùng với đó, Hội CCB huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách làm tốt công tác rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế để giải ngân.

Đối với các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, năm 2023, các cơ sở hội đã tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp xây dựng được 8 nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” với số tiền 264 triệu đồng. Hội CCB huyện cũng đã vận động Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành và xã Yên Trường xây dựng cho hội viên nghèo Trịnh Thị Hồng ngôi nhà trị giá 164 triệu đồng. Đặc biệt, tháng 10/2023, Hội CCB huyện đã ký kết chương trình phối hợp “Tri ân trọn đời” với Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành. Theo đó, số hội viên CCB là thương, bệnh binh trên địa bàn huyện sẽ được Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành khám, chữa bệnh đến hết đời. Ngoài tiêu chuẩn BHYT, các thương, bệnh binh còn được hỗ trợ thêm một phần kinh phí phục vụ cho việc sinh hoạt và điều trị. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của Hội CCB huyện giảm còn 0,12% (trừ hộ bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo giảm còn 1,02%, hộ trung bình chiếm 28,4%, hộ khá và giàu tăng lên 70,46%. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn không còn hội viên CCB nghèo.

Ngoài phát triển kinh tế, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả do các cấp hội CCB huyện Yên Định triển khai được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, tạo sức lan tỏa không chỉ trong hội viên mà còn được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Điển hình như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, sơn tường rào, trồng hoa và cây cảnh, đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn... Đồng thời phát huy hiệu quả các CLB “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”, đoạn đường “Cựu chiến binh tự quản”, bảo đảm môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, các cơ sở hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập được 141 tổ an ninh trật tự do CCB làm tổ trưởng với 852 hội viên tham gia, 425 tổ an ninh xã hội với 5.932 hội viên tham gia, 4 tổ “Cựu chiến binh tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông dọc Quốc lộ 45”, 3 tổ “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông” tại các cổng trường học... Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, hội viên CCB như tham gia cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, giữ hiện vật cho người bị nạn... đã nhận được nhiều lời cảm ơn của người bị nạn và thân nhân gia đình người bị nạn.

Ông Lưu Thế Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Định, cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hội CCB huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động được sức mạnh của đông đảo cán bộ, hội viên trong thực hiện. Phát huy kết quả đạt được, các cấp hội CCB trong huyện tiếp tục thực hiện tốt 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động. Trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Dân vận khéo”... Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa để cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng Yên Định đạt huyện NTM nâng cao trong năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra”.

Bài và ảnh: Tố Phương