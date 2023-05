ĐBQH Mai Văn Hải tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 31-5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Tham gia thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế trình tại Kỳ họp.

ĐBQH Mai Văn Hải cho rằng, sau 2 năm dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách; một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa, phá sản. Thời gian qua, do thực hiện việc tổng rà soát về công tác phòng cháy, chữa cháy, lại một lần nữa nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, bị xử phạt, bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và người lao động.

Nhiều cử tri bức xúc cho rằng, một số quy định phòng cháy, chữa cháy không phù hợp, tiêu chuẩn quá cao, áp dụng quy định phòng cháy, chữa cháy nhưng không phân loại mức độ rủi ro nên rất khó khăn cho doanh nghiệp. Việc khắc phục đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy chi phí lớn, nhiều doanh nghiệp không thể khắc phục được.

Từ những vấn đề nêu trên, ĐBQH Mai Văn Hải đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và năng lực của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cần phải phân loại cụ thể các đối tượng quản lý phòng cháy, chữa cháy theo mức độ nguy cơ để có biện pháp xử lý phù hợp. Có lộ trình để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện tốt các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, cần phải tháo gỡ những vướng mắc về phòng cháy, chữa cháy để các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí.

ĐBQH Mai Văn Hải cũng cho rằng, thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 43 của Quốc hội trong thời gian vừa qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực trong việc thực hiện, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình. Nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình đã được ban hành, nhiều chính sách đã có tác dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vươn lên, từng bước thoát khỏi khó khăn, thách thức.

Nhưng bên cạnh đó, việc giải ngân các chính sách của Chương trình đạt rất thấp, mới chỉ đạt 87,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 29% tổng nguồn lực của chương trình, trong khi hầu hết các chính sách được thực hiện trong hai năm 2022-2023. Cá biệt, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể rất khó tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất 2% của gói vay 4.000 tỷ đồng, mới chỉ đạt 0,82%. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc từ quy định, vướng mắc do thủ tục và do tư tưởng và doanh nghiệp sợ sau này bị thanh tra, kiểm tra.

Từ những vấn đề nêu trên, ĐBQH Mai Văn Hải đề nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn về thể chế trong đầu tư công, về thủ tục hành chính trong đầu tư, điều chuyển vốn đầu tư đối với những địa phương chậm triển khai dự án thuộc chương trình; rà soát các chính sách tài khóa theo tinh thần Nghị quyết số 43, chính sách nào hiệu quả thấp, chậm đi vào cuộc sống thì cần báo cáo Quốc hội sớm xem xét điều chỉnh mục tiêu hỗ trợ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, sau hai năm triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu trong phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân. Giáo dục, y tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Nhưng bên cạnh đó các dự án của chương trình còn triển khai chậm và có nhiều vướng mắc, nhất là một số nội dung về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình.

Chính vì vậy, ĐBQH Mai Văn Hải đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần phải sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định 27 theo hướng bỏ các quy định bắt buộc địa phương ban hành cơ chế, chính sách và các quy định thực hiện các dự án đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Cần bổ sung quy định rõ đối tượng, hướng dẫn thực hiện quay vòng một phần vốn trong cộng đồng vốn.

ĐBQH Mai Văn Hải cho rằng, trong lĩnh vực y tế, có thể nói Chính phủ đã có nhiều tháo gỡ căn cơ cho việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế; nhưng bên cạnh đó, một số vấn đề cử tri còn có ý kiến như việc đấu thầu vắc xin trong chương trình mục tiêu tiêm chủng mở rộng Bộ Y tế giao cho địa phương tổ chức đấu thầu là chưa phù hợp. Bởi vì, nếu giao cho các địa phương tổ chức đấu thầu thì sẽ rất khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng, giá cả. Việc đấu thầu sẽ chậm trễ, không điều phối được việc thừa, thiếu vắc xin và sẽ không đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.

Vì vậy, đề nghị Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đấu thầu tập trung cả nước để cấp vắc xin cho các đơn vị trên địa bàn toàn quốc để có một chương trình tiêm chủng mở rộng đồng bộ, thống nhất. Đề nghị Chính phủ cân đối ngân sách Trung ương để thực hiện chương trình tiêm chủng quốc gia.

Quốc Hương