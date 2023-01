Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động vui xuân, đón tết

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã có văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giao Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 1-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh năm 2022; nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi tết đến xuân về. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo, vật liệu nổ và phòng, chống dịch bệnh; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội; truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái” của dân tộc; việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết.

Thông tin tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động trở lại công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường tổ chức nắm tình hình tư tưởng và dư luận Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, không đề xảy ra điểm “nóng” ở địa phương, đơn vị. Chủ động theo dõi thông tin trên mạng xã hội, phát hiện, xử lý những trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin kích động, kêu gọi tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự... và báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phối hợp xử lý.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ...

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, các tạp chí, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, hệ thống truyền thanh cơ sở... đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán.

Sở VH, TT&DL tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động. Chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật đón mừng năm mới 2023. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền trong tỉnh.

Đồng thời, quan tâm khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn đời sống, sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

N.M