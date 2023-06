Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 15-6, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh: Thông qua hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả 10 năm triển khai chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp, phương hướng chỉ đạo thực hiện trong những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh 10 năm qua. Qua đó, tạo động lực mới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Qua 10 năm triển khai, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, phát triển với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong triển khai chương trình phối hợp luôn có sự gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Từ kết quả chương trình đã lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, người có uy tín ở cộng đồng, chức sắc, chức việc các tôn giáo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Qua đó, tiếp tục khẳng định mối quan hệ phối hợp, gắn bó truyền thống giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, phòng ngừa tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá sát thực những kết quả đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém; nguyên nhân của những kết quả đạt được và tồn tại yếu kém, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm, đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Công an tỉnh cần phối hợp và sớm ban hành nội dung chương trình phối hợp phù hợp, bám sát tình hình thực tiễn và tình hình mới. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự.

Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và các mô hình đang phát huy tác dụng ở địa phương, cơ sở. Các tổ chức thành viên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, Nhân dân về triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng lực lượng công an, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", giai đoạn 2013-2023.

Lê Phượng