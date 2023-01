Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc

Chiều 5-1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng DTTS&MN có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; trật tự an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi đạt 34,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20% xuống còn 15,19% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 20,42% xuống còn 17,07%...

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Trung ương và tỉnh đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, trong đó giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025… thu được những kết quả quan trọng.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp tham mưu các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; chủ động hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, xác định các nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, địa bàn thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc khác đảm bảo theo quy định.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Như Thanh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

... và huyện Mường Lát phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tập trung thảo luận, bàn nhiệm vụ giải pháp trong năm 2023.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh, các huyện miền núi đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, Nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi; tuyển dụng, bố trí việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số tốt nghiêp đại học, đảm bảo hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng dân tộc và miền núi; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc ở cơ sở năm 2022.

Ngọc Huấn