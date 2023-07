Cử tri phấn khởi trước những kết quả toàn diện tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có những bứt phá, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cử tri và Nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước những kết quả khá toàn diện tỉnh nhà đạt được trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7,0%, đứng thứ 18 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ; Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được chú trọng; Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; Quốc phòng - an ninh được đảm bảo; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực… Góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Có được kết quả nổi bật đó, cử tri tin tưởng và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung bàn thảo, đưa ra nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Bác Nguyễn Ngọc Thỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận phố 7, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa).

Linh Hương (thực hiện)