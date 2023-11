Cử tri huyện Thạch Thành kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đường giao thông

Sáng 10/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thị Mười, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thành trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Bùi Thị Mười, Phó Trưởng Ban Thường trực BanTuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2023, ước thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu Bùi Thị Mười, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri xã Thành Trực bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua; đồng thời phản ánh, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri

Theo đó, cử tri xã Thành Trực đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Đá Bàn, thôn Chính Thành (xã Thành Trực) đi các xã Thành Công, Thành Tân là tuyến đường liên xã thuộc huyện quản lý, hiện nay xuống cấp và hư hỏng nặng, Nhân dân đi lại rất khó khăn.

Cử tri xã Thành Trực phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đoạn bờ sông trên tuyến tỉnh lộ 523 trước cổng thôn Đa Đụn (xã Thành Trực), đến mùa mưa khi nước dâng gây ngập lụt, người dân đi lại mất an toàn, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ làm lan can chắn để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Cử tri xã Thành Trực phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hiện nay khu vực cống Hón tiêu bờ sông Bưởi thuộc thôn Định Thành và khu Gò Vưng, thôn Ngọc Nước (xã Thành Trực) đã bị sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở sâu sẽ không còn đường đi lại cho Nhân dân ra đồng bãi sản xuất và ra khu nghĩa địa, đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng kè bờ sông ở khu vực nói trên để Nhân dân yên tâm sản xuất.

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết việc ông Trần Bá Nam, nguyên Giám đốc HTX Thành Trực chiếm dụng tiền mía của Nhân dân từ vụ ép 2017-2018. Xã Thành Trực đã nhiều lần báo báo với các cơ quan cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cử tri xã Thành Trực phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trường Mầm non Thành Trực được công nhận đạt chuẩn từ năm 2016, đến nay một số hạng mục công trình không còn đảm bảo, hiện còn thiếu 9 phòng học, 1 phòng phát triển thể chất, 1 phòng thư viện, 1 phòng nhân viên và hệ thống nhà bếp không đảm bảo, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng để đảm bảo cho công tác dạy và học của nhà trường...

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Đinh Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị các ban, ngành của huyện theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, đề nghị huyện Thạch Thành tiếp tục quan tâm những vấn đề cử tri kiến nghị, nhất là về việc nghiên cứu đưa cây mía trên địa bàn xã Thành Trực nói chung, huyện Thạch Thành nói riêng ngày càng phát triển hơn, nâng cao cả về năng suất, chất lượng; rà soát lại việc bố trí, phân bổ nguồn lực các công trình xây dựng trên địa bàn.

Các ý kiến vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét, giải quyết.

Nguyễn Đạt