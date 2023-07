Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn hoàn thành phổ biến EPP năm 2023

Hiện nay, công tác phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) năm 2023 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã hoàn thành với việc phổ biến tài liệu tuyên truyền EPP cho chính quyền và Nhân dân khu vực áp dụng EPP 5 huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy của tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, với 38 xã thuộc 5 huyện nêu trên và 30 bản gần hạ lưu đập.

Tuyên truyền, phổ biến EPP công trình thủy điện Trung Sơn tại bản Thành Yên

xã Thành Sơn (Quan Hóa).

EPP công trình thủy điện Trung Sơn bao gồm các kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập, bản đồ ngập lụt, bản đồ sơ tán dân, hệ thống cảnh báo lũ, mốc cảnh báo khu vực ngập lụt, mốc xác định khu vực an toàn để người dân di chuyển đến lánh nạn, biển chỉ dẫn hướng sơ tán lánh nạn, quy ước hiệu lệnh cảnh báo, dự kiến kế hoạch ứng phó, trách nhiệm của TSHPCo, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan, hành động của người dân… EPP là cơ sở cho TSHPCo và các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du do thiên tai gây ra trong mùa lũ hàng năm.

Tuyên tryền phổ biến EPP công trình thủy điện Trung Sơn tại xã Trung Thành (Quan Hóa).

Năm 2023, EPP công trình thủy điện Trung Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tại Văn bản số 6113/UBND- CN, ngày 8/5/2023.

Sau khi được phê duyệt, TSHPCo đã thuê đơn vị tư vấn đã cập nhật EPP và cung cấp tài liệu và phổ biến tuyên truyền EPP cho chính quyền và Nhân dân khu vực áp dụng EPP 5 huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, với 38 xã thuộc 5 huyện nêu trên và 30 bản gần hạ lưu đập.

Bàn giao tài liệu tuyên truyền, phổ biến EPP thủy điện Trung Sơn năm 2023 cho người dân vùng ảnh hưởng.

Mục đích của chương trình nhằm giúp chính quyền địa phương và người dân có những hành động ứng phó phù hợp khi Nhà máy thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ trong mùa lũ năm 2023.

Từ khi được phê duyệt vào năm 2016, EPP công trình thủy điện Trung Sơn được sự quan tâm chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và người dân các địa phương áp dụng EPP nên đã đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu đập khi thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ về hồ chứa.

Trong 6 năm vận hành, Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn luôn thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại do mưa lũ cho vùng hạ du đập.

Phòng Kỹ thuật an toàn - Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn