Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 13-6-2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công điện số 12-CĐ/TU về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ: Từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài và nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm trước, nhu cầu tiêu thụ điện liên tục tăng cao; công suất tiêu thụ điện vào các giờ cao điểm trung bình toàn tỉnh khoảng 1.250 - 1.300 MW, đặc biệt có ngày công suất cao nhất lên tới 1.410 MW, vượt quá khả năng cung cấp điện của hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, do diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện rất thấp, sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện chỉ đạt khoảng 35% - 50% so với cùng kỳ; ngoài ra, Tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 gặp sự cố kỹ thuật đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia. Vì vậy, yêu cầu cấp bách trước mắt là phải tiếp tục triệt để sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Để tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1.Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiết kiệm điện, trọng tâm là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo”, Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới”, Công văn số 6817/UBND-CN ngày 18-5-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh “Về việc tập trung thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 trên địa bàn tỉnh”, Công văn số 8048/UBND-CN ngày 8-6-2023 “Về việc tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới”. Yêu cầu các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất 10% so với cùng kỳ; các trường học, bệnh viện, trạm y tế, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng ít nhất 5% so với cùng kỳ; các đơn vị chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, giảm tối đa công suất các thiết bị điện phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện và quá tải hệ thống điện; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện (DR) khi có thông báo của đơn vị điện lực; các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt thực hiện tiết kiệm điện với mức cao nhất, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, rút bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 260C.

2.Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên, chủ động đấu mối với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) và các đơn vị truyền tải để nắm chắc tình hình nguồn điện, tình hình hệ thống điện và xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả và hợp lý nhất. Khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh năm 2023, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các bệnh viện, các địa điểm thi, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT, các trạm bơm đầu mối lớn, trạm bơm cấp nước sạch, trạm bơm tưới, tiêu, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, hệ thống dịch vụ viễn thông… Thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nhất là vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan.

Sở Công Thương tăng cường giám sát tình hình cung ứng điện, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 và Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực, chủ động hỗ trợ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức phát điện, đảm bảo công suất và sản lượng điện cung cấp lên hệ thống lưới điện quốc gia; tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố kỹ thuật của Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

3.Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điện lực tại địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy định.

4.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên các chủ trương, giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của ngành điện; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thanh, truyền hình phù hợp để tuyên truyền sâu rộng việc tiết kiệm điện trong toàn tỉnh; tăng cường thời lượng tuyên truyền thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô, nắng nóng.

5.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, giải pháp tiết kiệm điện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, gia đình; phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

TS