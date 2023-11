Công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Bắc Kạn là tỉnh có triển vọng trong phát triển du lịch, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, phát triển công nghiệp; nhân dân các dân tộc có bề dày nền văn hóa lâu đời và lịch sử truyền thống cách mạng, văn hóa mang bản sắc riêng, đa dạng và phong phú; tỉnh còn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, địa hình tỉnh Bắc Kạn tương đối phức tạp, bị chia cắt và còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch tỉnh định hướng xây dựng tỉnh Bắc Kạn theo hướng phát triển nhanh gắn với tăng trưởng xanh, bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phát huy tối đa yếu tố con người, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc; phát triển kinh tế đồng thời gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản luận chứng khoa học, biện chứng và được lập theo phương pháp tích hợp, đa ngành, có tính chất kết nối liên vùng, có tầm nhìn dài hạn, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; là cơ sở để kiểm soát, kết nối và phối hợp phát triển các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh liên kết vùng; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại Bắc Kạn; phát huy tối đa các thế mạnh và cơ hội của địa phương tạo cơ hội cho tỉnh Bắc Kạn giải phóng tiềm năng, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển.