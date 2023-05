Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Sáng 3 – 5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị rà soát tiến độ chuẩn bị và tổng duyệt chương trình hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản năm 2023 tại Thanh Hóa. Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương liên quan cùng tham gia.

Toàn cảnh hội nghị.

Được sự cho phép của Chính phủ và Bộ Ngoại giao, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam – Nhật Bản với nhiều sự kiện, chuỗi hoạt động liên quan. Theo dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức tại TP Sầm Sơn từ ngày 5 đến 8 – 5, trong đó các sự kiện chính diễn ra vào các ngày 6 và 7 – 5. Cùng với các hoạt động liên quan đến chính trị, giao lưu văn hóa, quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai bên, hoạt động kỷ niệm còn có các cuộc gặp gỡ, giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa…

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Thanh Hóa.

Theo báo cáo tiến độ công tác tổ chức sự kiện của Sở Ngoại vụ, đến nay, kịch bản, các nội dung đã cơ bản hoàn thành. Ban Tổ chức sự kiện cũng đã gửi 600 giấy mời đến các đại biểu Trung ương, các hội hữu nghị và tổ chức, cá nhân liên quan, in ấn tài liệu. Riêng các kịch bản cho hội nghị kết nối Thanh Hóa – Nhật Bản, các buổi tiếp và làm việc với Đoàn Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam và các đối tác Nhật Bản đang chờ xin ý kiến Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản để phối hợp dịch sang tiếng Nhật.

Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tham gia ý kiến.

Tại hội nghị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đại biểu đến từ các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đã có nhiều ý kiến để chuẩn bị tốt nhất các khâu tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, đây là sự kiện quan trọng cấp quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng để tỉnh Thanh Hóa đứng ra tổ chức nên phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, trang trọng. Đây chính là “thời cơ vàng” để Thanh Hóa quảng bá hình ảnh với quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản; là dịp tốt để tỉnh kết nối phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động và hàng hóa, đặc biệt là kêu gọi thu hút đầu tư từ Nhật Bản. Với hơn 200 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản cùng các tổ chức, hiệp hội liên quan tham gia sự kiện, nếu tổ chức tốt, sẽ góp phần thúc đẩy được sự hợp tác Thanh Hóa – Nhật Bản và các địa phương của nước bạn.

Đại diện Sở Tài chính tham gia ý kiến.

Với từng nội dung liên quan đến các khâu như: lễ tân, hậu cần, truyền thông, bảo đảm an ninh trật tự,… đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã giao cụ thể từng nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Về công tác truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện các băng rôn, ma két hội nghị; Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động liên quan để cung cấp thông tin cho báo chí, bố trí phòng làm việc với các thiết bị, điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Các tài liệu liên quan đến xúc tiến đầu tư, các bài phát biểu phải được dịch thành 2 thứ tiếng Việt – Nhật. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bám sát các sự kiện, tuyên truyền liên tục, bảo đảm nhanh, hiệu quả, có chiều sâu. Công an tỉnh bảo đảm các vấn đề về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy tại những địa điểm diễn ra các sự kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo.

Cũng theo đồng chí, nhằm bảo đảm an toàn, công tác phòng dịch COVID-19 vẫn phải được triển khai nhưng không làm ảnh hưởng đến sự kiện chung. Theo đó, Sở Y tế phải chủ trì test nhanh COVID-19 cho các bộ phận liên quan của các đơn vị trong tỉnh tham gia các khâu phục vụ, nhân viên khách sạn để sàng lọc trước sự kiện. Các địa phương được chọn đưa các đoàn đi thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành liên quan để tổ chức tốt các sự kiện, bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức chương trình tổng duyệt vào chiều ngày 5 – 5 để lãnh đạo tỉnh và các bên liên quan góp ý, hướng tới công tác tổ chức sự kiện an toàn, trang trọng và thành công nhất.

Lê Đồng