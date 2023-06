Chuẩn bị các điều kiện cho Hội đàm cấp cao Thanh Hóa - Hủa Phăn

Chiều 16-6, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang tham dự các hoạt động hội đàm cấp cao giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự kiến, trong 3 ngày từ 19 đến 21-6-2023, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ sang tham dự Lễ ký kết phụ lục bổ sung vào Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn; đánh giá tình hình và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh,Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, trong chương trình làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sẽ có chương trình làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Sự kiện hội đàm cấp cao giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Do đó, công tác tổ chức các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn, chu đáo và trọng thị, đáp ứng yêu cầu về đối ngoại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón đoàn, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện Hội đàm cấp cao Thanh Hóa - Hủa Phăn. Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, hoàn thiện kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Quốc Hương