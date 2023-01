Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, sáng 11-1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và chúc tết cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa và Kho bạc Nhà nước tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sâu sát, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của ngành thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong chỉ đạo, điều hành; tham mưu trúng, đúng, kịp thời của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa để đạt kết quả cao trong năm 2022. Đồng thời nêu rõ: Năm 2023, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ ngày càng nhiều hơn. Để đạt được mục tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 5% so với thực thu năm 2022, ngành thuế Thanh Hoá cần tiếp tục nỗ lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng kịch bản linh hoạt, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường chống thất thu ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài nguyên khoáng sản…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ ngành thuế trong công tác chỉ đạo, điều hành để ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cho tỉnh năm 2023.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp quan trọng của Kho bạc Nhà nước tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song năm 2022 tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đứng tốp đầu cả nước, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt xa so với kế hoạch, so với cùng kỳ. Trong đó nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,51%, đứng thứ 7 của cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 51.000 tỷ đồng, vượt xa so với dự toán giao. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, của Kho bạc Nhà nước tỉnh nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước tỉnh cần có sự chỉ đạo linh hoạt, nỗ lực, quyết tâm thi đua hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Trước mắt cần tập trung làm tốt nhiệm vụ giao dự toán bảo đảm hoạt động thường xuyên của hệ thống cơ quan, đơn vị các cấp, nhất là cấp xã; làm tốt nhiệm vụ giải ngân, thanh, quyết toán hỗ trợ cho các đối tượng chính sách; tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Hải quan đã đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần chủ động, quyết tâm, cách làm linh động, sáng tạo, minh bạch của Cục Hải quan Thanh Hóa để đạt được những kết quả quan trọng trên cả 5 lĩnh vực quản lý Nhà nước của đơn vị. Trong đó ấn tượng nhất là thu xuất, nhập khẩu vượt trên 19.000 tỷ đồng, kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ dành cho Thanh Hóa; đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng. Dấu ấn nổi bật nữa, đó là sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp đối với cách làm linh hoạt, thông thoáng, minh bạch và sự đồng hành cùng doanh nghiệp của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Thanh Hóa báo cáo tình hình của đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 của tỉnh nói chung, của ngành Hải quan Thanh Hóa là rất lớn, vì vậy, đồng chí đề nghị ngành Hải quan Thanh Hóa xác định rõ nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực hơn trong thực thi nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; phấn đấu thu bằng hoặc vượt so với năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức Cục Hải quan Thanh Hóa.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chúc cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan Thanh Hóa và Kho bạc Nhà nước tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Phong Sắc