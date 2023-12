Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 20/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các cơ quan, đơn vị, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Sở Công Thương: Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết; triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chức năng, theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, đánh giá năng lực sản xuất, nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chủ động có phương án hoặc đề xuất phương án để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức các hoạt động kết nối các doanh nghiệp phân phối và các nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết; phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh và các địa phương, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền kết hợp tạo nguồn hàng phục vụ Tết.

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp kết hợp với các chương trình hội chợ, khuyến mãi, giảm giá, kích cầu tiêu dùng.

- Tổ chức các chuyến hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc biệt chú trọng công tác cung ứng hàng hóa cho các vùng bị thiệt hại do bão, lũ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, giá cả hợp lý.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tại tỉnh thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn, nhưng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận xuất xứ nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng trên mạng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng; đặc biệt, chú trọng đến các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tiết kiệm trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chương trình bình ổn thị trường, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin về các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Nội dung chi tiết Chỉ thị số 19/CT-UBND tại đây.

TS (Nguồn: UBND tỉnh)