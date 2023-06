Cho ý kiến vào báo cáo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 là quyết sách mới, đã và đang tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các huyện miền núi phát triển, thu hẹp dần khoảng cách với miền xuôi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của 11 huyện miền núi.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và cho ý kiến vào báo cáo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Chiều 21-6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào báo cáo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 23-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại diện Ban Dân tộc trình bày dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo báo cáo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 nêu rõ: Đây là 1 trong 6 Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chương trình được xác định là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn miền núi của tỉnh.

Chương trình được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX phê duyệt tại Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 23-7-2021; theo đó, Chương trình đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gắn với giảm nghèo bền vững. Đây là quyết sách mới của tỉnh đã và đang tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để các huyện miền núi phát triển, thu hẹp dần khoảng cách với miền xuôi; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của 11 huyện miền núi. Chương trình được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo thực hiện; được sự đón nhận và tham gia nhiệt tình của Nhân dân các dân tộc khu vực miền núi của tỉnh.

Sau hơn 2 năm (từ năm 2021 đến năm 2023) triển khai thực hiện chương trình, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng DTTS và miền núi có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trong 28 chỉ tiêu đã có 11 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt mức (bằng 39,28%); 17 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên. Công tác giảm nghèo được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi giảm từ 19,9% xuống còn 15,19% (giảm 4,81%, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 21% xuống còn 17,07% (giảm 3,93%); tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 27,23% xuống còn 19,86% (giảm 7,37%).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển, trong đó: 100% đường giao thông đến trung tâm xã hư hỏng, xuống cấp được sửa chữa, nâng cấp; 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa - khu thể thao đạt 82,2%; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung, làm rõ kết quả phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh trong thời gian qua, những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời, cho ý kiến vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh là một trong những chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời cũng là quyết sách lớn được Quốc hội và Chính phủ quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đánh giá, phân tích cụ thể một số chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của dự thảo chương trình và yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh bám sát Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14-10-2021 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp.

Đồng chí lưu ý, báo cáo cần đi sâu, chắt lọc và chỉ ra những khó khăn hiện nay của khu vực miền núi Thanh Hóa. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện. Đơn vị soạn thảo cần bổ sung thêm phần biện pháp, nhiệm vụ của các cấp chính quyền trong việc thực hiện chương trình để đạt được các chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Dân tộc phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung và sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh trong tháng 7-2023.

Trần Hằng