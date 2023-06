Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2023

Lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI, năm 2023 tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức ở TP Thanh Hóa vào ngày 18-7 với nhiều hoạt động ý nghĩa, dự kiến thu hút khoảng 3.200 người tham gia hiến máu.

Sáng 20-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI, năm 2023.

Đại diện Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” thông báo kế hoạch tổ chức chương trình.

Lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI, năm 2023 tại Thanh Hóa sẽ được tổ chức ở TP Thanh Hóa vào ngày 18-7. Trước đó, từ 1-7, Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” sẽ tổ chức tập huấn tuyên truyền cho các tình nguyện viên, đẩy mạnh tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trên các phương tiện truyền thông.

Từ 10-7 đến 21-7, ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động như: diễu hành tuyên truyền hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, tặng quà gia đình chính sách tại TP Thanh Hóa, phát động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu của người hiến tặng tại Trung tâm hội nghị 25B và Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa. Dự kiến, chương trình sẽ vận động khoảng 3.200 người tình nguyện hiến máu thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu tiếp nhận khoảng trên 1.800 đơn vị máu.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về hiến máu tình nguyện và các bệnh về máu; vận động những người có đủ sức khỏe tích cực hiến máu tình nguyện; mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện và tăng cường nguồn lực hỗ trợ các mô hình, lực lượng hiến máu dự bị; gắn kết các tình nguyện viên và người hiến máu tình nguyện, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương cộng đồng, sống vì mọi người, chia sẻ và cống hiến cho xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất kế hoạch, các phương án tổ chức, công tác tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; số lượng và thời gian hiến máu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XI năm 2023 tại Thanh Hóa bảo đảm an toàn hiến máu, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phù hợp với tình hình thực tế.

Đại diện Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động, sẵn sàng nhân lực, vật lực, các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân; vận động các tình nguyện viên tham gia hiến máu đúng giờ, đủ số lượng, bảo đảm an toàn hiến máu.

