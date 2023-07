Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Sáng 17-7, tại TP Sầm Sơn, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; tham vấn về những chủ trương, định hướng, chính sách phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

“6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn, thách thức mới, khó lường. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Cùng với thông tin về những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp truyền thống giảm mạnh so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư xây dựng vẫn gặp khó khăn do vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về giá vật liệu xây dựng. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế… Năng lực lãnh đạo, phương thức, chất lượng hoạt động của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, trong đơn vị sự nghiệp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Trên cơ sở nhận diện, phân tích những thuận lợi, khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm - với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất để cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, thể hiện qua những kết quả toàn diện mà tỉnh nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm. Các đồng chí cũng bày tỏ đồng cảm và chia sẻ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước những khó khăn, thách thức trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến cũng thể hiện sự tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn, có những đường hướng mới để Thanh Hóa bứt phá đi lên.

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cũng đã chia sẻ suy nghĩ, trăn trở của mình nhằm phát huy cao hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đồng cảm, chia sẻ, động viên trước những khó khăn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nhận thức sâu sắc rằng, trong quá trình thực hiện sự nghiệp cách mạng của đất nước ta nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, bao giờ cũng có thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trước tình hình kinh tế - xã hội rất khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung cao cho công tác quy hoạch và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040,... tạo hành lang pháp lý, cơ hội thuận lợi cho tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, Thanh Hóa đã tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương để tiếp tục hoàn thiện thể chế, phê duyệt Quy hoạch điện VIII, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển... Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp, nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước.

“Những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt được đã thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó, có những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định.

Cùng với việc làm rõ về kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tập trung giải đáp với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ những khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng và lợi thế để hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ để cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa anh hùng.

Minh Hiếu