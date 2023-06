Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Ngày 26-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 7,0%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển khá toàn diện; trong 6 tháng đầu năm có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 23 xã đạt chuẩn NTM mới nâng cao; 5 xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu; 64 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh... Sản xuất công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn phát triển khá. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; toàn tỉnh đón hơn 8,3 triệu lượt khách…

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; là tỉnh thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh (PAPI, PAR INDEX, SIPAS) đúng trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Một số vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường, điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Một số sản phẩm công nghiệp truyền thống sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư xây dựng vẫn gặp khó khăn do vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về giá vật liệu xây dựng. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện”, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa rất chậm. Việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính từ ngân sách nhà nước cho khoa học-công nghệ còn nhiều bất cập… Năng lực lãnh đạo, phương thức, chất lượng hoạt động của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, trong đơn vị sự nghiệp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Báo cáo cùng đã nêu lên 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023.

Báo Thanh Hóa điện tử tiếp tục cập nhật...

Minh Hiếu