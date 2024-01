Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh lĩnh vực quy hoạch

Chiều 9/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan đến điều chỉnh lĩnh vực quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban của Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh gồm: các nội dung điều chỉnh để cập nhật điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh; nội dung điều chỉnh do quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa; các nội dung phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị.

Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cho biết, những nội dung điều chỉnh dẫn đến tăng, giảm về quy mô diện tích các khu vực chức năng, tuy nhiên không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị; không làm quá tải hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự kiến điều chỉnh; không ảnh hưởng đến tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất với nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Sầm Sơn đến năm 2040; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo TP Sầm Sơn phối hợp với các ngành chức tổ chức thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật; tạo điều kiện quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển TP Sầm Sơn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện, TP Sầm Sơn cần quan tâm tới vấn đề sắp xếp nghĩa trang Nhân dân đảm bảo tính mỹ quan, hợp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan phù hợp với quá trình phát triển đô thị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa, tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho biết, nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được hoàn chỉnh theo Kết luận số 367, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó đã dành quỹ đất đủ lớn để xây dựng các tòa nhà cao tầng dọc các trục đường chính, đường lớn, phương án quy hoạch giữ nguyên việc bố trí các công trình hỗn hợp cao 9-40 tầng tại nút giao Đại lộ Hùng Vương và Quốc lộ 47; bổ sung thêm các công trình nhà ở xã hội 10-15 tầng, các công trình thương mại 5-9 tầng dọc các trục đường chính của khu đô thị.

Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị cần nghiên cứu bố trí thêm các công trình cao tầng tại nút giao giữa Đại lộ Hùng Vương và Đại lộ Võ Nguyên Giáp để tạo điểm nhấn kiến trúc cho TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa.

Đối với kiến nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nghiên cứu bố trí thêm các công trình cao tầng tại nút giao giữa đại lộ Hùng Vương và đại lộ Võ Nguyên Giáp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu khi tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên nguyên tắc hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, doanh nghiệp, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa gắn với phát triển dịch vụ du lịch; về việc sửa đổi, bổ sung Kết luận số 543-KL/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiêu chí xác định những chương trình, dự án quan trọng cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư”; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới” và một số nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu