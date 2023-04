Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023, đó là: Kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp - xây dựng là trụ cột quan trọng nhất và có dư địa rất lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước. Thu ngân sách nhà nước giảm; nhiều khoản thu ngân sách đạt thấp so với dự toán. Hoạt động đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm yêu cầu; nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Dự án Khu công nghiệp số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn chậm tiến độ kéo dài… Cải cách hành chính còn chậm; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn. Văn hóa - xã hội có mặt chậm chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn yếu tố tiềm ẩn…

Trên cơ sở chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của năm 2023 - năm bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến, đổi mới lề lối làm việc; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; trọng tâm là rà soát các thể chế, các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh, sửa đổi những nội dung không phù hợp với tình hình thực tế, bất cập trong tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vị phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, nhụt chí, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ “an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…