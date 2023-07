Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy, HĐND, UBND và các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kịp thời khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực khá toàn diện, dự kiến có 6 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng 8.360 ha, đạt 97,2% kế hoạch (KH), bằng 100,2% so với cùng kỳ (CK). Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 33.405 tấn, đạt 55,6% KH, bằng 96,9% so với CK; diện tích sản xuất cây hàng hóa 566,7 ha, đạt 115,5% KH. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 24.146 tấn, đạt 101,8% CK. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 61,68 triệu USD.

Có 28 doanh nghiệp được thành lập mới. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 768,8 tỷ đồng, đạt 82,7% dự toán tỉnh giao và 72,6% dự toán huyện giao.

Toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 21/21 xã, đạt 100% KH; công nhận 4 thôn NTM, lũy kế đạt 111 thôn, bằng 84% KH; 5 thôn đạt NTM kiểu mẫu, lũy kế đạt 14 thôn, bằng 82,3% KH. Có 12 sản phẩm được công nhận OCOP, dự kiến thời gian tới sẽ công nhận thêm 5 sản phẩm.

Văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp xã đối với 24 đồng chí và chỉ đạo tốt việc bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND các xã có cán bộ luân chuyển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ 17, khóa XXVII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế (11 chỉ tiêu). Đẩy nhanh lộ trình về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM năm 2023. Hoàn thành quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ hải sản ở khu vực vùng triều để quản lý, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ để nâng cao giá trị.

Tăng cường công tác thu ngân sách, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ đọng thuế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án có đủ hồ sơ, thủ tục, khối lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình quan trọng, cấp bách, thuộc chương trình xây dựng NTM. Đẩy nhanh các thủ tục về đất đai, thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đường ven biển; xây dựng các nhà máy sản xuất, tạo việc làm cho Nhân dân trong huyện, đặc biệt là cụm công nghiệp Liên Hoa, Hoà Lộc, Thuần Lộc; xây dựng phương án, kế hoạch sáp nhập xã.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện tốt diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện trước khi trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Hậu Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Huấn