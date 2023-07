6 tháng đầu năm 2023: Tai nạn giao thông cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

6 tháng đầu năm 2023, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn cả nước tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022 trên cả 3 tiêu chí, giảm 762 vụ (-13,29%) số vụ TNGT, giảm 484 người (-14,45%) số người chết, giảm 214 người bị thương (-5,81%).

Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc Gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị trực tuyến. (Ảnh chụp qua màn hình)

Sáng 11-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban ATGT của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh chụp qua màn hình).

Những tháng đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên cả nước cơ bản được bảo đảm.

TNGT trên địa bàn cả nước tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ TNGT, làm chết hơn 2.800 người, bị thương gần 3.500 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ (giảm 13,29%), giảm 484 người chết (giảm 14,45%), giảm 214 người bị thương (giảm 5,81%).

Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội tại các tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Hòa Bình, Điện Biên, Phú Yên, Lào Cai. Vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng xe ô tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hoá lên phương tiện, khiến cho hàng hoá bị rơi xuống đường, gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn…

Tại Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2023, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và của UBND tỉnh. Các ngành Công an, Giao thông – Vận tải và các địa phương đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 với mục tiêu kiềm chế, giảm TNGT ngay từ những tháng đầu năm.

Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT được triển khai sâu rộng, nhất là việc tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các tường học; tuyên truyền “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường...

6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 260 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 107 người, làm bị thương 263 người. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 94 vụ, tăng 38 người chết, tăng 126 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 256 vụ, đường sắt xảy ra 4 vụ, đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ TNGT là do vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ, tổ chức sự kiện, đậu đỗ xe trái quy định.

Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc Gia Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc Gia Nguyễn Văn Thắng, nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, Ủy ban ATGT Quốc gia phải tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương bám sát chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn ATGT.

Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ...

Các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới. Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT mùa mưa, lũ.

Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực để xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các chuyên đề, nhất là xử lý nghiêm tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, không có trường hợp ngoại lệ. Đồng thời, các ngành, địa phương tiếp tục triển thực hiện xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường, kiểm soát xe chở hàng quá khổ, quá tải.

