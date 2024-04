Dịch vụ in ấn giá rẻ tại Công ty In ấn Miền Bắc Hà Nội

Bạn đang có nhu cầu in ấn nhưng không biết đâu là đơn vị uy tín? Dịch vụ in ấn giá rẻ tại Công ty In ấn Miền Bắc Hà Nội là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi ngay bài viết bên dưới đây.

Công ty In ấn Miền Bắc Hà Nội - In ấn giá rẻ theo yêu cầu

Công ty TNHH In ấn Miền Bắc được biết đến là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và in ấn quảng cáo uy tín tại Hà Nội. In ấn Miền Bắc chuyên sản xuất các ấn phẩm quảng cáo như catalogue, name card (card visit), tờ rơi,... và các loại túi giấy in logo, thương hiệu công ty. Đơn vị đã có hơn 10 năm hoạt động và luôn khẳng định được vị trí của mình trong ngành dịch vụ in ấn và sản xuất các loại ấn phẩm quảng cáo tại Hà Nội, các tỉnh miền Bắc cũng như trên cả nước.

Công ty hoạt động với sứ mệnh mang đến giải pháp quảng cáo cho các doanh nghiệp tạo nên sự độc đáo, nổi bật riêng của sản phẩm hay dịch vụ. Từ đó giúp doanh nghiệp tiếp cận và kết nối gần hơn với khách hàng hiệu quả. Đơn vị hiện đang là đối tác đáng tin cậy của nhiều đơn vị, công ty uy tín tại Hà Nội, TPHCM và các doanh nghiệp khác trên cả nước. Công ty In ấn Miền Bắc luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ in ấn đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng hiện nay.

Kỹ thuật in ấn hiện đại tại xưởng in của Công ty In ấn Miền Bắc

In ấn Miền Bắc hiểu rõ tầm quan trọng của việc đầu tư vào kỹ thuật in ấn. Do đó đơn vị đã tiến hành áp dụng kỹ thuật tiên tiến với nhiều kỹ thuật in ấn đa dạng có thể kể đến:

* In kỹ thuật offset: Phù hợp với in số lượng lớn gây ấn tượng với khả năng tái tạo hình ảnh độ chính xác tốt, sắc nét và chất lượng. Đơn vị đã thành công áp dụng kỹ thuật in offset cho những đơn hàng số lượng lớn như hộp giấy, tờ rơi...

* In kỹ thuật số: Kỹ thuật in này được áp dụng cho đơn hàng số lượng ít, in nhanh lấy ngay nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ cao. Các ấn phẩm thường dùng kỹ thuật in này chính là tờ rơi, name card...

Ngoài ra, công ty còn áp dụng kỹ thuật in lụa, in khắc laser... áp dụng trên bề mặt gốm sứ, túi giấy, hộp giấy, gỗ, kim loại... Kỹ thuật in laser có thể tạo ra những mẫu in độc đáo, bền bỉ trên nhiều chất liệu khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ in ấn tại In ấn Miền Bắc có điểm nổi bật nào?

Công ty In ấn Miền Bắc chuyên cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ, chất lượng, uy tín hàng đầu tại Hà Nội và TPHCM đáp ứng nhu cầu thiết kế, in ấn của mọi doanh nghiệp. In ấn Miền Bắc đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng tốt được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, ấn tượng và nổi bật. Công ty sở hữu những điểm nổi bật:

Nhận in ấn đa dạng sản phẩm: in ấn tờ rơi quảng cáo, in ấn Brochure, in ấn Name Card (card visit), in ấn Catalogue, in túi giấy giá rẻ ... và nhiều ấn phẩm quảng cáo khác.

* Máy móc hiện đại: Hệ thống máy móc, nguyên liệu in ấn chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng. Kết hợp với đó là kỹ thuật in tiên tiến như in kỹ thuật offset, in kỹ thuật số, in lụa, in khắc laser...

* Đội ngũ có nhiều chuyên môn: Đội ngũ thiết kế, sản xuất in ấn có kinh nghiệm và có tay nghề cao. Đồng thời được đào tạo bài bản bắt kịp xu hướng của thời đại.

* Giao hàng: Nhanh chóng tại Hà Nội, TPHCM và hỗ trợ giao hàng tận nơi ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Bên cạnh đó In ấn Miền Bắc còn cam kết với khách hàng:

- Miễn phí thiết kế, miễn phí tư vấn, miễn phí vận chuyển (nội thành)

- Bao bì được báo giá tại xưởng cam kết giá thành cạnh tranh trên thị trường

- Chất lượng sản phẩm cam kết đạt chất lượng 100% như yêu cầu của khách hàng. Đơn vị cam kết mang đến sản phẩm chất lượng nhất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và củng cố độ tin cậy cao.

- Hoàn tiền nếu chất lượng sản phẩm không đạt.

Các ấn phẩm in ấn quảng cáo của công ty chính là trung gian kết nối bạn, doanh nghiệp của bạn với khách hàng. Công ty In ấn Miền Bắc không ngừng nỗ lực, cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Đồng thời cũng không ngừng học hỏi những phương pháp tiên tiến áp dụng cho dây chuyền của mình. Đảm bảo giảm chi phí sản xuất nhưng chất lượng vẫn không thay đổi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ về đường cây nóng để được nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí.