BTB Electric vinh dự được lựa chọn cung cấp vật tư thiết bị cho Công ty Điện lực Thanh Hóa

Thương hiệu BTB Electric đã vinh dự được lựa chọn hợp tác cung cấp thiết bị cho Gói thầu Mua vật tư thiết bị sửa chữa tụ bù hạ thế, tháng 11-2022 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Các sản phẩm thiết bị mà BTB Electric cung cấp trong dự án bao gồm: MCCB BTB (Aptomat khối), MCB BTB (Aptomat tép), Tụ bù BTB, Contactor cho tụ bù, Bộ điều khiển cho tụ bù.

Tổng giá trị gói thầu: 1.016.297.729 đồng (Một tỷ, không trăm mười sáu triệu, hai trăm chín bảy nghìn, bảy trăm hai chín đồng chẵn).

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghiệp Invico. Mã số thuế: 0102635961. Địa chỉ: Số 45B Ngõ Quỳnh Lân 2, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam và BTB Electric là thương hiệu thiết bị điện mới tại Việt Nam, đã may mắn được nhà thầu lớn là công ty cổ phần công nghiệp Invico lựa chọn để hợp tác.

Thông tin về Công ty TNHH BTB Electric Việt Nam

BTB Electric thành lập năm 1980, có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Là đơn vị có bề dày gần 50 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện cũng như cung cấp các giải pháp chất lượng điện, hiện sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Anh, Đức, Bỉ...

Tại thị trường châu Âu, công ty này được biết đến với các thiết bị nâng cao hệ số công suất lưới điện và xử lý nhiễu điện cho tải phi tuyến bằng phương pháp chủ động. Với thế mạnh vốn có, sản phẩm đến từ thương hiệu BTB Electric có tính chuyên môn hóa cao, thiết bị điện chất lượng. Doanh nghiệp hiện là đối tác chiến lược của các thương hiệu lớn về thiết bị điện trên thế giới, như Schneider, Fuji, Entes, Epcos…

Tại Việt Nam, Công ty TNHH BTB Electric thành lập năm 2013 là đại diện của thương hiệu BTB Electric tại thị trường châu Á.

- Năm 2018, công ty ký hợp đồng phân phối với Công ty TNHH Etinco tại thị trường Việt Nam. - Năm 2019, doanh nghiệp được các đơn vị trực thuộc EVN như PC Bắc Ninh, PC Hà Nam, PC Quảng Ninh, PC Kiên Giang, PC Lai Châu... lựa chọn các sản phẩm như tụ bù hạ thế, MCB,MCCB, rơ le, bảng điều khiển tụ bù, contactor cho tụ bù. - Năm 2021, doanh nghiệp kết hợp với LS Electric Hàn Quốc ra mắt sản phẩm mới về tụ bù công suất phản kháng, cuộn kháng cho tụ bù, contactor cho tụ bù , Relay hệ số công suất. - Năm 2022 BTB Electric Việt Nam tham gia triển lãm về công nghệ thiết bị điện ETE 2022 và đạt Top 10 thương hiệu Châu Á năm 2022. - Năm 2023 Công ty TNHH BTB Electric Việt Nam đã được vinh dự nhận danh hiệu “Thương Hiệu Hàng Đầu Châu Á Thái Bình Dương 2023” – Top Brands Asia Pacific – 2023.

