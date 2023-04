Những “bông hoa” trong vườn Bác

93 tổ chức, cá nhân tiêu biểu về dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW do TP Thanh Hóa tổ chức cuối tháng 3-2023 là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nổi lên trong “rừng hoa” đẹp làm theo lời Bác có nhiều “bông hoa” là cán bộ, người đứng đầu các ngành, tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố... Điển hình như chị Trương Thị An, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Đại luôn gương mẫu đi đầu trong dẫn dắt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự trở thành “ngôi nhà chung”, là nơi để mỗi cán bộ, hội viên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. 14 năm gắn bó với công tác hội, chị An đã có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần vào việc xây dựng thành công 6/6 thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hằng năm, Hội LHPN xã Hoằng Đại đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội LHPN thành phố, UBND thành phố, Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng. Hay như chị Phạm Thị Mai Liên, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Phú, là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin yêu, quý mến. Trong mọi phong trào, chị luôn tâm huyết, nỗ lực hết mình; linh động, sáng tạo, xác định đúng vấn đề cần được ưu tiên thực hiện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống hội viên để mọi người thấy được vai trò, lợi ích, từ đó tham gia và gắn bó lâu dài với tổ chức hội.

Ở cơ sở, những “bông hoa” ấy đang từng ngày “tỏa hương”, đóng góp sức mình làm cho diện mạo phố, phường sạch đẹp, văn minh. Đó là ông Phạm Văn Quân, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thành Công (phường Quảng Thành), người có nhiều dấu ấn trong việc vận động Nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19; phát động Nhân dân dọn vệ sinh môi trường hàng tuần, trồng hoa và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường; phát động nhiều phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư, góp phần xây dựng thành công tổ dân phố kiểu mẫu trong năm 2022. Đó là ông Dương Đình Thanh, Tổ trưởng tổ dân phố Đội Cung 3 (phường Đông Thọ) luôn tận tâm, trách nhiệm, đưa phố Đội Cung 3 được công nhận là phố văn hóa kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp; phố nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội đến mức phải xử lý. Riêng năm 2022, phố hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tất cả chỉ tiêu do phường và thành phố giao...

Ở khối giáo dục là những tấm gương tiêu biểu như cô Nguyễn Thị Nghiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên - người đã dồn hết tâm huyết, trí tuệ chèo lái con thuyền giáo dục đi đúng hướng, đưa chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của nhà trường luôn nằm trong top đầu các trường THCS của thành phố. Hay như cô giáo Hoàng Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Đông - người cán bộ quản lý nhiệt huyết, trách nhiệm, hết lòng vì các em học sinh thân yêu và là tấm gương sáng về người nữ đoàn viên công đoàn cơ sở gương mẫu, có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Là thầy giáo Lê Mạnh Hùng, Trường THPT Hàm Rồng, người luôn “truyền lửa” đam mê và tận tâm, tận lực với học trò để có những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh những thầy, cô giáo có đóng góp nổi bật là những em học sinh tuổi đời còn rất trẻ nhưng bằng tất cả nỗ lực và sự say mê đã lập nhiều thành tích cho ngành giáo dục thành phố. Đó là em Nguyễn Đặng Hà Linh, học sinh lớp 5A5 Trường Tiểu học Điện Biên 2 đạt giải Nhất cấp tỉnh và giải Khuyến khích quốc gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Là em Hoàng Trọng Đức, Trường THCS Trần Mai Ninh đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh. Hay em Hoàng Thị Xuân Thuận, lớp 11B9, Trường THPT Nguyễn Trãi - Bí thư chi đoàn xuất sắc và là học sinh giỏi 2 năm liên tục. Năm 2022, em đạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ và truyền thống anh hùng của Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động.

Trong 43 tập thể được vinh danh lần này, Chi bộ Tổ dân phố Cốc Hạ 1 (phường Đông Hương) là một điển hình tiêu biểu. Trong thời buổi “tấc đất” là “tấc vàng” nhưng chi bộ đã vận động Nhân dân hiến đất, hiến công trình và đã làm xong tuyến đường ở ngõ 403, hiện nay đang tiếp tục thực hiện ở ngõ 52 và ngõ 421. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và chi bộ, Tổ dân phố Cốc Hạ 1 không còn nổi cộm về tội phạm và ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Với nhiều thành tích đạt được, 3 năm liên tục, Chi bộ Tổ dân phố Cốc Hạ 1 đều được Đảng ủy phường Đông Hương khen thưởng.

Đối với Nhân dân và cán bộ xã Thiệu Vân lại có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn việc học và làm theo Bác trong xây dựng NTM nâng cao. Sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân là “chìa khóa” quan trọng để xã Thiệu Vân được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đó là minh chứng sống động cho sự bứt phá đi lên mạnh mẽ của xã Thiệu Vân trong năm vừa qua. Là một trong những đơn vị tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế...

Còn rất nhiều những tấm gương tiêu biểu, những tập thể điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Những tập thể, cá nhân ấy cùng hội tụ về dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với niềm hân hoan, rạng ngời, ngập tràn niềm vui. Đây là nguồn động viên to lớn để các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Minh Khôi